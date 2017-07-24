Группа "Ногу свело" даст в Омске бесплатный концерт

В минувшие выходные на Центральном пляже Омска состоялся турнир по хоккею на песке, проводимый ХК "Авангард" в партнёрстве с "Радио Сибирь". Там стали известны первые подробности опен-эйра, который пройдёт 20 августа на площади у спортивного комплекса "Арена Омск". Его хедлайнером станет известная российская рок-группа "Ногу свело". Вход на концерт для омичей будет свободным.

"Радио Сибирь" всегда выступает за то, чтобы в городе было как можно больше хороших праздников, открытых и искренних, - прокомментировал генеральный продюсер сети редиостанций Игорь Заверюха.

Добавим, что радиостанция уже готовит планы по проведению меропориятий в рамках "Территории "Авангарда" на следующий год. Так, турнир по хоккею на песке станет масштабнее и будет проводиться два дня, в течение которых омичей ожидают соревнования и шоу-программа.