Группа "Ногу свело" даст в Омске бесплатный концерт
Культура  •  24 июля 2017, 17:10, последнее обновление 24 июля 2017, 17:10  •  печать

Группа "Ногу свело" даст в Омске бесплатный концерт

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В конце августа рокеры выступят перед большой аудиторией в рамках опен-эйра "Территория "Авангард".

В минувшие выходные на Центральном пляже Омска состоялся турнир по хоккею на песке, проводимый ХК "Авангард" в партнёрстве с "Радио Сибирь". Там стали известны первые подробности опен-эйра, который пройдёт 20 августа на площади у спортивного комплекса "Арена Омск". Его хедлайнером станет известная российская рок-группа "Ногу свело". Вход на концерт для омичей будет свободным.

"Радио Сибирь" всегда выступает за то, чтобы в городе было как можно больше хороших праздников, открытых и искренних, - прокомментировал генеральный продюсер сети редиостанций Игорь Заверюха.

Добавим, что радиостанция уже готовит планы по проведению меропориятий в рамках "Территории "Авангарда" на следующий год. Так, турнир по хоккею на песке станет масштабнее и будет проводиться два дня, в течение которых омичей ожидают соревнования и шоу-программа.

Теги  •  #Игорь Заверюха #Ногу Свело #Радио Сибирь #Территория Авангарда

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