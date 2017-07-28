Художники "Стенограффии" разрисуют здания в Нефтяниках и центре Омска

Сегодня, 28 июля, в Омске во второй раз стартовал фестиваль уличного искусства "Стенограффия". За три дня художники из Сибири, Екатеринбурга и Москвы создадут четыре арт-объекта.

Уралец Андрей Топоров нарисует граффити на пятиэтажке по ул. Заозёрная, 36/1. Омская команда "Крепкий палец" продолжит работу над объектом "Вид из окна", который появился на территории ГДКБ №3 в прошлом году. Данила Шмелев из Москвы создаст объемную работу в стиле советского модернизма на здании Сибирского казачьего института технологий и управления (ул. Куйбышева, 79а). Место четвёртого объекта пока держится в секрете и должно стать сюрпризом для омичей.

Напомним, прошлым летом уличные художники создали в рамках "Стенограффии" пять омских объектов: 3D-работа на здании музыкального училища им. В.Я. Шебалина, киргизский богатырь Манас по ул. Чокана Валиханова, 11, Колизей с героями советских и российских мультфильмов на ул. Бударина, 3/1, "Вид из окна" на ул. Магистральная, 3 и объект на стене сцены-ракушки в парке "Зелёный остров".