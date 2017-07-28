Художники "Стенограффии" разрисуют здания в Нефтяниках и центре Омска
Культура  •  28 июля 2017, 11:34  •  печать

Художники "Стенограффии" разрисуют здания в Нефтяниках и центре Омска

Автор:

Уличные художники начинают работу над огромными граффити.

Сегодня, 28 июля, в Омске во второй раз стартовал фестиваль уличного искусства "Стенограффия". За три дня художники из Сибири, Екатеринбурга и Москвы создадут четыре арт-объекта. 

Уралец Андрей Топоров нарисует граффити на пятиэтажке по ул. Заозёрная, 36/1. Омская команда "Крепкий палец" продолжит работу над объектом "Вид из окна", который появился на территории ГДКБ №3 в прошлом году. Данила Шмелев из Москвы создаст объемную работу в стиле советского модернизма на здании Сибирского казачьего института технологий и управления (ул. Куйбышева, 79а). Место четвёртого объекта пока держится в секрете и должно стать сюрпризом для омичей.

Напомним, прошлым летом уличные художники создали в рамках "Стенограффии" пять омских объектов: 3D-работа на здании музыкального училища им. В.Я. Шебалина, киргизский богатырь Манас по ул. Чокана Валиханова, 11, Колизей с героями советских и российских мультфильмов на ул. Бударина, 3/1, "Вид из окна" на ул. Магистральная, 3 и объект на стене сцены-ракушки в парке "Зелёный остров".

Теги  •  #видео #граффити #фестиваль

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
С омских улиц вывезли 50 тысяч тонн грязи и пыли  •  сегодня, 12:21
В Омске пенсионер погиб из-за неисправности электроплитки  •  сегодня, 11:38
В Омске осудили двух наркоторговцев, собиравшихся продать почти полкило "соли"  •  сегодня, 11:20
5 причин заправляться на АЗС "Топлайн"  •  сегодня, 11:07
Автобусы будут объезжать центр Омска  •  сегодня, 10:45
В Омской области грабитель выломал дверь топором, чтобы украсть телефон у пенсионерки  •  сегодня, 10:42  •   3
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400