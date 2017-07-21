Кино в Омске: пробуждаемся и разгоняемся 

"Дюнкерк" (16+)

Эта неделя отметилась долгожданной премьерой фильма Кристофера Нолана – "Дюнкерк". Масштабная историческая лента основана на событиях Дюнкерской операции 1940 года, когда союзникам удалось вывезти более 300 тысяч своих солдат из окружения фашистскими войсками. Сразу отметим, что это ни в коем случае не развлекательное кино, а очень сильная и, по-своему, жестокая драма, чем-то похожая на советские фильмы о Великой Отечественной войне. Благодаря мастерству Нолана ("Тёмный рыцарь", "Интерстеллар") зритель проникается сочувствием к персонажам фильма, хотя имена многих из них даже не называется, а характеры не успевают раскрыться. Фильм бьёт по эмоциям зрителей всеми доступными способами. Здесь есть и отличная картинка, и достойное музыкальное сопровождение от Ханса Циммера ("Пираты Карибского моря", "Король Лев") и, конечно же, актёрская игра. Подбор актёров первоначально казался странным, но после просмотра понимаешь, что все они находились на своих местах и справились с работой. Так главная роль досталась Финну Уайтхеду, для которого это первая серьёзная работа в кино. Ещё одним новичком оказался Гарри Стайлс - солист популярной подростковой группы One Direction. Но кроме них зрители увидят и хорошо знакомые лица, например, Тома Харди и Киллиана Мёрфи, которые уже снимались в предыдущих фильмах Нолана: "Начало", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды". Уже ясно, что перед нами один из лучших фильмов года и будущий триумфатор международных кинопремий. Однако, есть одно "но". В России об операции при Дюнкерке вряд ли вспомнят и школьники, не говоря уже о взрослых. Наши зрители знают и любят отчественные фильмы про ту войну, поэтому этот встречают с некоторой прохладой. Отсюда и более низкие рейтинги на профильных порталах: 7,6 на российском "Кинопоиске" и 9,6 на зарубежном IMDB.

"Овердрайв" (16+)

"Овердрайв" – хороший выбор, если в кино вы идёте, чтобы расслабиться и отключить мозг. Фильм рассказывает историю двух братьев-авантюристов, которые занимаются угоном редких и дорогих автомобилей. Но однажды они влипают в неприятности с мафией и всё идёт наперекосяк. История в общем-то банальная и ничего нового в ней нет. Но реализована она достойно и в фильме довольно много экшена. Режиссёром проекта выступил Антонио Негрет, более известный по работе над эпизодами сериалов "Стрела", "Флэш", "Сотня". А из актёров отметим Скотта Иствуда, который в этом году уже успел отметиться в другом "скоростном" проекте – "Форсаж 8".

"Ужас Амитивилля: Пробуждение" (16+)

"Ужас Амитивилля: Пробуждение" – типичный подростковый ужастик, которые вдобавок эксплатирует страшную историю Амитивилля. Амитивилль – небольшой населённый пункт в США получил широкую известность в 1974 году, когда 23-летний парень оттуда убил своего отца, мать, двух сестёр и двух братьев. Суд приговорил его 150 годам заключения и, отметим, что он до сих пор жив и находится за решёткой. Дом, в котором случилась эта бойня, пустовал недолго: туда заселилось другое семейство. Однако, вскоре они стали жаловаться на сверхъестественные явления и им в ужасе пришлось покинуть особняк. Эта история была экранизирована в 1977 году, а в 2005 году вышел ремейк фильма. Обе кинокартины не отличались высоким качеством, но заслужили любовь у поклонников жанра. Видимо, для них и сняли новый фильм, который рассказывает нам другую историю и лишь отчасти опирается на оригинал. Режиссёр Франк Халфун ("Маньяк", "Парковка") уже набил руку на фильмах ужасов. Так фильм получился хоть и не выдающимся, но довольно неплохим. Фанатам хорроров рекомендуем. Ну а если хотите пощекотать себе нервы чем-то более качественным, то можете дождаться "Тёмной башни" через 2 недели.

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