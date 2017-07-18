В парке 300-летия Омска будут регулярно крутить кино

Парк на Левобережье будет еженедельно превращаться в кинотеатр под открытым небом.

Каждую пятницу в течение летнего сезона в парке 300-летия города Омска (улица Ватутина, 21/1) будут проводиться бесплатные кинопоказы. Начало фильмов - в 22:00.

В эту пятницу, 21 июля, покажут картины кинорежиссёра Леонида Гайдая. Омичи увидят цикл короткометражных комедий "Самогонщики" и "Пёс Барбос и необычный кросс", а также комедию "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Добавим, что в минувшую пятницу, 14 июля, в парке 30-летия ВЛКСМ прошёл кинопикник "Под открытым небом". Мероприятие собрало внушительную аудиторию.