В парке 300-летия Омска будут регулярно крутить кино
Культура  •  18 июля 2017, 12:53, последнее обновление 18 июля 2017, 13:28  •  печать

В парке 300-летия Омска будут регулярно крутить кино

Автор:

Парк на Левобережье будет еженедельно превращаться в кинотеатр под открытым небом.

Каждую пятницу в течение летнего сезона в парке 300-летия города Омска (улица Ватутина, 21/1) будут проводиться бесплатные кинопоказы. Начало фильмов - в 22:00.

В эту пятницу, 21 июля, покажут картины кинорежиссёра Леонида Гайдая. Омичи увидят цикл короткометражных комедий "Самогонщики" и "Пёс Барбос и необычный кросс", а также комедию "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Добавим, что в минувшую пятницу, 14 июля, в парке 30-летия ВЛКСМ прошёл кинопикник "Под открытым небом". Мероприятие собрало внушительную аудиторию.

Теги  •  #кино #парк 300-летия Омска

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Лена Головина  •  18 июля 2017, 13:48

Молодежь, думаю, тоже охотно поучаствует, ведь фильмы легкие и смешные, можно отлично провести летний вечер за таким занятием.

Ответить
Алёна Ярошевич  •  18 июля 2017, 13:02

Такие киносеансы будут интересны более взрослому поколению, которое сможет окунуться в годы своей молодости.

Ответить
Последние новости
В Омской области пьяный водитель сбил двух пенсионеров и скрылся  •  сегодня, 15:26
Из-за чумы цены на свинину в Омской области не поднимутся  •  сегодня, 15:19
В центре Омска для транспорта закроют ещё один участок  •  сегодня, 15:01
На выставке "АгроОмск" губернатора встретили с бензопилой  •  сегодня, 14:49
Омский Роспотребнадзор нашел почти 450 нарушений в детских лагерях  •  сегодня, 14:35  •   1
На месте городской свалки для омичей хотят построить парк с лыжными трассами  •  сегодня, 14:00
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400