В парке 300-летия Омска будут регулярно крутить кино

Каждую пятницу в течение летнего сезона в парке 300-летия города Омска (улица Ватутина, 21/1) будут проводиться бесплатные кинопоказы. Начало фильмов - в 22:00.
В эту пятницу, 21 июля, покажут картины кинорежиссёра Леонида Гайдая. Омичи увидят цикл короткометражных комедий "Самогонщики" и "Пёс Барбос и необычный кросс", а также комедию "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Добавим, что в минувшую пятницу, 14 июля, в парке 30-летия ВЛКСМ прошёл кинопикник "Под открытым небом". Мероприятие собрало внушительную аудиторию.
Молодежь, думаю, тоже охотно поучаствует, ведь фильмы легкие и смешные, можно отлично провести летний вечер за таким занятием.
Такие киносеансы будут интересны более взрослому поколению, которое сможет окунуться в годы своей молодости.