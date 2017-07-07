Омский режиссёр снимает фильм "Увидеть Сталина" с Мерзликиным в главной роли

В Московской области в песчаном карьере под Воскресенском приступили к съёмкам фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина". Готовит картину режиссёр Ким Дружинин, который снял "28 панфиловцев". Напомним, о том, что он готовит новый проект, режиссёр из Омска заявил во время своего визита в родной город. В основе фильма - предвоенный подвиг конструктора Михаила Кошкина. Это реальная история о том, как в 1942 году два танка А-34 (прототипы знаменитого Т-34) с харьковского завода секретно отправились в Москву, преодолев огромный путь в 700 километров для того, чтобы их лично оценил Сталин, отсюда и название фильма.

Как рассказал "Омск Здесь" режиссёр картины Ким Дружинин, съёмки фильма начались в Подмосковье в ночь с 5 на 6 июля, где команде предстоит отработать несколько ночных смен. Первая сцена снималась на подъезде к Москве: как артиллерийский расчёт пытается задержать танки, так как о проходе техники тогда ни военных, ни милицию не предупредили. В образе Михаила Кошкина предстанет известный актёр Андрей Мерзликин, утверждённый на роль ещё на этапе работы над сценарием. Героями фильма станут и легендарные танки - А-34, но так как реальные танки не сохранились, для картины в цехе Мосфильма изготовили две машины на базе настоящих Т-34.

Ким Дружинин