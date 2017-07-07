Омский режиссёр снимает фильм "Увидеть Сталина" с Мерзликиным в главной роли

В Московской области в песчаном карьере под Воскресенском приступили к съёмкам фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина". Готовит картину режиссёр Ким Дружинин, который снял "28 панфиловцев". Напомним, о том, что он готовит новый проект, режиссёр из Омска заявил во время своего визита в родной город. В основе фильма - предвоенный подвиг конструктора Михаила Кошкина. Это реальная история о том, как в 1942 году два танка А-34 (прототипы знаменитого Т-34) с харьковского завода секретно отправились в Москву, преодолев огромный путь в 700 километров для того, чтобы их лично оценил Сталин, отсюда и название фильма.
Как рассказал "Омск Здесь" режиссёр картины Ким Дружинин, съёмки фильма начались в Подмосковье в ночь с 5 на 6 июля, где команде предстоит отработать несколько ночных смен. Первая сцена снималась на подъезде к Москве: как артиллерийский расчёт пытается задержать танки, так как о проходе техники тогда ни военных, ни милицию не предупредили. В образе Михаила Кошкина предстанет известный актёр Андрей Мерзликин, утверждённый на роль ещё на этапе работы над сценарием. Героями фильма станут и легендарные танки - А-34, но так как реальные танки не сохранились, для картины в цехе Мосфильма изготовили две машины на базе настоящих Т-34.
Ким Дружинин
Пока съёмки идут по плану и погода не подводит. Над прототипами танков мы долго трудились, и воссоздать их удалось практически полностью. Мы снимаем опытные образцы, а они выглядят по-другому. Учтены технические и фактические точности, - рассказал Ким Дружинин. - Выбор актёра на роль Михаила Ильича Кошкина пал на Андрея Мерзликина не только потому, что они внешне очень похожи, а ещё и потому, что Андрей блестящий актёр. В этом вопросе долго думать не пришлось. Также в нашей картине роли исполнят Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Юрий Ицков и другие... Важно, чтобы о таких людях не забывали, поэтому мы делаем кино приключенческим и рассчитываем в первую очередь на молодёжную аудиторию.
Ну, с Богом! Первый сьемочный #день или скорее #ночь в новом будущем приключенческом фильме... Всем хорошего сна! #москва #россия #мск #новоекино #танк #т34 #изобретатель #кошкин #актер #съемки #кино #russia #артист #работа #нашекино #фильм #работаю #работакакотдых #дом #радость #русскоекино #съемочнаяплощадка #будни #трудовыебудни #жизнь #праздникжизни
Отметим, что идея фильма появилась полтора года назад у сценариста Андрея Назарова, который хотел рассказать об удивительной истории рождения танка Т-34. Продюсер Дмитрий Щербанов поддержал эту задумку, после чего началась подготовительная работа. Съёмки фильма продолжатся до конца августа, также на Красной площади будут отсняты сцены демонстрации танков Сталину. При этом, кто будет играть роль вождя, режиссёр держит в секрете. Премьера картины назначена на май 2018 года.
Фото: личная страница Кима Дружинина во "ВКонтакте"