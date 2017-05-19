Кино в Омске: ужас в перьях

"Чужой: Завет" (18+)

"Чужой: Завет" - новый фильм культовой франшизы от режиссёра Ридли Скотта. Поклонники ждали его долгие годы и наверняка и без нас знают всё про этот фильм. А для остальных совершим небольшой экскурс в историю. Первый фильм из этой серии был выпущен в 1979 году. "Чужой" был очень сильным фантастическим хоррором, который открыл миру талант актрисы Сигурни Уивер ("Охотники за привидениями", "Аватар"), а режиссёром выступил тогда ещё малоизвестный Ридли Скотт ("Гладиатор", "Марсианин"). Фильм окупился более чем в 10 раз, и неудивительно, что франшиза получила продолжение, правда, качество фильмов постепенно снижалось, и концу 90-х о жутких космических монстрах стали забывать. Новый всплеск популярности "Чужих" случился в 2012 году, когда Ридли Скотт выпустил "Прометея". Это была попытка создать приквел оригинальной серии и показать, откуда появились зубастые ксеноморфы. Франшиза получила "второе дыхание" и многих молодых поклонников. На фоне этого Ридли Скотт, которому, к слову, в этом году исполнится 79 лет, принял решение выпустить новую трилогию "Чужих", которая сюжетно будет близка к оригинальному фильму 1979 года. Первой ласточкой стал "Чужой: Завет", который рассказывает о приключениях экипажа космического корабля "Завет" в жестоком и опасном мире "чужих". Благодаря современным технологиям хоррор-составляющая фильма получилась очень атмосферной. "Элиены" аппетитно хрустят незадачливыми космическими путешественники, которых не особенно и жаль. У героев нет личной харизмы, которая заставляла бы переживать за их судьбу. Зато образы андроидов получились очень яркими, за что нужно похвалить Майкла Фассбендера. Он играет и злобного робота Дэвида (единственного персонажа, перешедшего из "Прометея") и его более гуманную версию - Уолтера, который контролирует полёт "Завета". В противостоянии андроидов и заключается драматическая составляющая фильма. От большинства современных ужастиков фильм отличает и обращение к философским вопросам и даже к религии. Но зрителя этим не загружают, поэтому удовольствие от фильма получат даже те, кто пришёл посмотреть "очередной ужастик". Рекомендуем фильм к просмотру на большом экране, а фанатам Фассбендера и отличной актёрской игры рекомендуем посмотреть фильм в оригинале с субтитрами. Благо, в Омске такая возможность есть.

"Трио в перьях" (6+)

Любителям ходить в кино всей семьёй рекомендуем европейский мультфильм "Трио в перьях". Это история воробья Ричарда, который воспитывался аистами и считал себя одним из них. Но вот пришли холода, и аисты улетели на юг, оставив Ричарда дома. Но маленькая птичка отправляется вслед за ними, стремясь доказать, что она настоящий аист. В этом необычном путешествии компанию воробью составят странная сова и эксцентричный попугай, мечтающий о музыкальной карьере. Сюжет получился довольно интересным, но юмора почему-то не хватает. Возможно, не получилось перевести европейские шутки. Да и самый забавный персонаж - "диско"-попугай вряд ли найдёт отклик у российской аудитории, ведь у нас этот стиль не был столь популярен. Графически мультик серьёзно отличается от творений "Пиксара" и "Диснея", но и бюджет у него тоже гораздо меньше. Отметим, что голосами главных персонажей в русскоязычной версии стали Алексей Воробьёв, Полина Гагарина и Филипп Киркоров.

"Охотник с Уолл-стрит" (18+)

Название драмы "Охотник с Уолл-стрит" вызывает ассоциации с бешеными гулянками брокеров и ДиКаприо, но совершенно напрасно. Потому что кино не об этом, а "Уолл-стрит" русские прокатчики приплели в название, чтобы привлечь зрителей. На самом деле перед нами очень серьёзная и сентиментальная драма. Главный герой фильма работает в рекрутинговой компании и стремится занять место её директора. Он проводит на работе дни и ночи и совсем не уделяет времени семье. И вот, когда заветная цель уже так близка, он узнаёт, что его маленький сын болен раком, а лечение не даёт результатов. Действие фильма происходит в последние месяцы года, а финал приходится на рождество, когда в сердцах людей крепнет вера в чудо. И запускать его в прокат, наверное, тоже стоило на новогодних каникулах. А так он рискует затеряться среди других ярких премьер мая. А жаль, ведь кино неплохое. Оно ставит перед зрителем вопросы о времени, жизненных приоритетах и ценности жизни близких. Принципиальной новизной оно не отличается, но один раз посмотреть вполне можно. Тем более, что актёры очень хорошо справляются со своими ролями. Отдельно отметим Джерарда Батлера. После череды боевиков, его роль в этом фильме отличается человечностью, искренностью и вызывает сочувствие зрителей.

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