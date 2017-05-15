Омичи смогут посетить лучшие спектакли "Золотой маски"

С 20 по 28 мая в Омске в восьмой раз пройдёт Всероссийский фестиваль "Лучшие спектакли - лауреаты и номинанты "Золотой маски" в Омске". Как сообщили в литературной части Омского театра драмы, в этом году зрители увидят спектакли Московского академического театра имени Вл. Маяковского, Российского государственного академического театра имени Ф. Волкова из Ярославля, а также Московского театра "Студия театрального искусства" под руководством Сергея Женовача.

Все спектакли пройдут на основной сцене Омской драмы. Откроет фестиваль 20 и 21 мая спектакль "Русский роман" Московского театра имени Вл. Маяковского, 23 и 24 мая - спектакль "Чайка. Эскиз" режиссёра Евгения Марчелли (театр драмы имени Ф. Волкова, Ярославль). Завершит фестиваль 27 и 28 мая спектакль "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана, запретившего ее ставить Мейерхольду и Станиславскому (театр "Студия театрального искусства", Москва).

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся встречи с творческими коллективами театра драмы имени Ф. Волкова и "Студии театрального искусства", а также художественный руководитель "СТИ" Сергей Женовач даст мастер-класс для студентов ОмГУ.

Напомним, в этом году на престижную театральную премию "Золотая маска" претендовал и Омский драматический театр. Спектакль "Мария" по пьесе Исаака Бабеля в постановке художественного руководителя Георгия Цхвиравы был представлен на премии в пяти номинациях: спектакль малой формы, женская роль, мужская роль второго плана, работа художника по свету и работа режиссёра. Однако в Омск престижные награды так и не уехали.