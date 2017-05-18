"Ночь музеев" предложит омичам обнять собак и поговорить об эротике

Ежегодная просветительская акция "Ночь музеев", которая состоится в Омске в ночь с 20 на 21 мая, предложит нестандартные для музеев программы. Интересные квесты и экспозиции будут подготовлены как для детей, так и для взрослых. Об этом руководители музеев рассказали сегодня на пресс-конференции в международном пресс-центре "МКР-Медиа". Музей имени М. А. Врубеля подготовил сразу две большие оригинальные программы в обоих своих корпусах, а также квест под открытым небом. Они преимущественно будут направлены на взрослую аудиторию.

- Мы работаем с 5 часов вечера до часу ночи, тем самым подтверждая статус "Ночи музеев". Как правило, малыши уже в это время к нам не приходят, идут уже взрослые люди и молодёжь. Мы не поучаем, и даже когда проводим лекции и экскурсии в эту ночь, тематика подбирается соответствующая. Она нестандартная и приобретает порой неожиданные повороты. Например, пройдёт лекция "Эротика в искусстве", почему бы не поговорить на эту тему? Или раскрыть некоторые секреты парфюмерии. Мы выбираем нетривиальные для этой ночи темы. <…> Сейчас у нас в экспозиции представлены 3D-модели с произведениями искусства. Живопись переведена в рельеф, и человек, который хочет почувствовать, что это такое, может прикоснуться к этим объектам. Все наши квесты строятся как раз на такой интеллектуальной составляющей, - рассказала заместитель директора по научной работе Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева.

Омский государственный историко-краеведческий музей откроет "Ночь музеев" раньше, в 2 часа дня. С этого времени каждый час там будут проводиться квесты, мастер-классы по лепке и технике Эбру - рисование по воде.

- Мы больше направлены на детскую аудиторию, которая не может полностью понять и принять изобразительное искусство, ребёнок 5-6 лет не всегда обладает знаниями в этой области, а наш музей доступен даже двухлетнему ребёнку. Мы будем рисовать на воде в технике Эбру, проводим научное шоу, опыты с сухим льдом - поделилась заместитель директора по развитию Омского государственного историко-краеведческого музея Наталья Карбышева. - На Ночь музеев мы приглашаем Клуб собаководов. Собаки прошли специальную дрессировку. Их можно трогать, обнимать, целовать, фотографировать. В апреле открылась выставка "Живая вода", посетители которой могут узнать, насколько их тело состоит из воды.

С подробной афишей мероприятий, темой которых на этот раз выбрана экология, можно познакомиться здесь.

Фото: Илья Петров