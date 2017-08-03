Из омского SIM исключили VIP-забег

В этом году уже ставший традицией VIP-забег исключён из программы Сибирского международного марафона. Забег с отметкой VIP впервые прошёл в 2008 году и в нём участвовали известные политики, спортсмены и деятели культуры. Об этом рассказал сегодня директор серии забегов Константин Подбельский.

- Бег и марафон - демократичное занятие и является таковым по своей сути изначально. Это занятие независимо от возраста, степени подготовки, вероисповедания и нации. Выделение в марафоне определённой категории людей по какому-то признаку неправильно. Это противоречит принципу и самому духу проведения марафона, - отметил Подбельский, - Это был эксперимент, но возвращать VIP-забег мы не планируем.

Напомним, XXVIII Сибирский международный марафон в этом году пройдёт в День города, 5 августа. В этом году на выбор предоставлены четыре дистанции: 3 километра, 10 км, 21,1 км и 42,195 км.