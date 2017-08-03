Призовой фонд омского марафона сравнили с московским

Призовой фонд Сибирского международного марафона стоит в одном ряду с бюджетом питерского марафона "Белые ночи" и Московского марафона. Это "сравнительно одинаковые денежные выплаты за первое место и хорошая шкала для призёров первых пяти мест". Об этом рассказали сегодня, 3 августа, на пресс-конференции, посвящённой SIM.

Так, приз за первое место составит 250 тыс. рублей и у мужчин, и у женщин. На денежные средства могут рассчитывать также участники, занявшие со второго по пятое места - они получат премиальные доплаты в 20 000 руб., если покажут лучшее время в забеге на 21,1 км.

- Те, кто пробегают, мужчины и женщины, первыми на отметке 21 км, получают эти дополнительные денежные вознаграждения, но при условии попадания в финале в число всех пяти призёров. Мало быть просто лучшим на отметке в 21 км, надо ещё и финишировать в числе первых пяти. Это некий стимул для тех, кто бежит марафон, показать хороший результат ещё на отметке в 21 км, - сообщил директор SIM Константин Подбельский.

Приятный бонус получат также те бегуны, кто примет участие в акции телеканала "Продвижение" под названием "Каждому свой марафон". У омичей есть сутки, чтобы успеть побороться за главный приз. Сегодня с 18:00 до 00:00 необходимо в эфире телеканала "Продвижение" отследить появление внизу экрана марафонца и сделать с ним селфи. Предъявить фото необходимо на регистрации участников Сибирского международного марафона завтра, 4 августа, в библиотеке им. Пушкина. Сто самых активных зрителей получат пакет участника Сибирского международного марафона и возможность пробежать дистанцию SIM вместе с командой "Продвижения". Победитель акции, которого определят во время награждения участников SIM, получит приз.

Напомним, 5 августа, в День города, в Омске состоится главное спортивное мероприятие региона - XXVIII Сибирский международный марафон. Впервые за несколько лет изменится трасса марафона и дистанции. О главных новшествах забега читайте здесь.