Дороги для Сибирского марафона будут закрыты три дня

SIM-2017 пройдёт в День города, 5 августа. Для его проведения движение личного и общественного транспорта будет прекращено на ряде участков дорожно-транспортной сети Омска с 4 по 6 августа.

Для завоза, установки и демонтажа оборудования несколько центральных улиц будут закрыты с 12:00 4 августа до 6:00 6 августа. Ограничения касаются следующих участков: улица Ленина (от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь); Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади); улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до улицы Красина); улица Тарская (от улицы Ленина до улицы Красина).

5 августа поэтапно будут закрываться дороги, по которым проходит маршрут Международного сибирского марафона.

1 / 8 • Схема закрытия движения транспорта

Для информирования омичей на перекрытых участках установят щиты и дорожные знаки. Кроме того, на протяжении всего маршрута марафона с 20:00 4 августа до его окончания будет запрещена парковка всех видов транспорта.