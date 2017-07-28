Дороги для Сибирского марафона будут закрыты три дня
Общество  •  28 июля 2017, 14:37, последнее обновление 28 июля 2017, 14:50  •  печать

Дороги для Сибирского марафона будут закрыты три дня

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Мэрия опубликовала график закрытия движения транспорта для проведения 28-го Сибирского международного марафона.

SIM-2017 пройдёт в День города, 5 августа. Для его проведения движение личного и общественного транспорта будет прекращено на ряде участков дорожно-транспортной сети Омска с 4 по 6 августа.

Для завоза, установки и демонтажа оборудования несколько центральных улиц будут закрыты с 12:00 4 августа до 6:00 6 августа. Ограничения касаются следующих участков: улица Ленина (от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь); Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади); улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до улицы Красина); улица Тарская (от улицы Ленина до улицы Красина).

5 августа поэтапно будут закрываться дороги, по которым проходит маршрут Международного сибирского марафона. 

Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта
1 / 8  •  Схема закрытия движения транспорта

Для информирования омичей на перекрытых участках установят щиты и дорожные знаки. Кроме того, на протяжении всего маршрута марафона с 20:00 4 августа до его окончания будет запрещена парковка всех видов транспорта.

Теги  •  #движение транспорта #дороги #Сибирский международный марафон

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