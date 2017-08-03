Элитные спортсмены предпочли омскому марафону екатеринбургский

Многие спортсмены в этом году были вынуждены отказаться от Сибирского международного марафона в связи с проведением в это же время других популярных соревнований.

Сегодня, 3 августа, на пресс-конференции, посвящённой Сибирскому международному марафону, организаторы сообщили, что многие титулованные спортсмены были вынуждены отказаться от участия в забеге.

- Сроки проведения марафона пересекаются не только с екатеринбургским марафоном, где проводится кубок России, но также пересекаются с Чемпионатом России среди МВД по служебному биатлону и кроссу. Много хороших марафонцев выступает на этом чемпионате и поэтому не смогли к нам приехать, потому что даты их проведения с нашим совпадают, - сообщил координатор элитных спортсменов SIM-2017 Михаил Кульков.

Несмотря на это, на омскую дистанцию всё равно выйдет много профессиональных бегунов. В числе участников серебряный призёр марафона прошлого года Максим Никольников, Юрий Тарасов из Новосибирска, Сергей Зырянов из Москвы, который сделал восемь стартов этой весной. Кроме этого, в забеге примет участие чемпион Универсиады-2015 в беге на 10 км Игорь Максимов и чемпион Европы в командном забеге на 100 км Владимир Бурзак.

Победители SIM-2016 Андрей Брызгалов и Марина Ковалёва

Среди женщин на старт выйдут победитель Рождественского полумарафона - 2017 Наталья Тарасова из Новосибирска, бронзовый призёр SIM-2016 Ирина Юманова и подольская бегунья Оксана Акименкова. Кроме того, в этом году дебютирует омичка Асель Асагнаева, на которую делают ставку. Самая титулованная спортсменка Нина Поднебеснова, которая преодолела 89 километров на марафоне "Два океана", также выйдет на омскую дистанцию. Между тем знаменитая омская спортсменка, многократный победитель забегов SIM, Марина Ковалёва примет участие в полумарафоне. Как сообщили организаторы, это связано с тем, что она готовится к чемпионату России по полумарафону, который пройдёт через месяц в Ярославле.

При росте интереса к беговым событиям конкуренция неизбежна. Мы очень долго стремились к тому, чтобы как можно больше было таких стартов, поэтому миграция участников неизбежна. Скучно бегать каждый год в одном и том же месте. И те, кто хоть раз бегал марафон, рады возможности пробежать в том месте, где ты ещё ни разу не бежал. Конкуренция неизбежна, и как только освободилась ниша - начало августа, её тут же занял Екатеринбург. Но спортсменов хватит на всех, и в России тоже, - сообщил директор SIM Константин Подбельский

Напомним, 5 августа, в День города, в Омске состоится главное спортивное мероприятие региона - XXVIII Сибирский международный марафон. Впервые за несколько лет изменится трасса марафона и дистанции. О главных новшествах забега читайте здесь.