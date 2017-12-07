"Омскшина" заплатит за потоп в Комсомольском городке коммунальщикам и горожанам

Сегодня, 7 декабря, в мэрии Омска подписан документ о снятии режима ЧС в Комсомольском городке. Напомним, он был введен 3 декабря из-за прорыва технического водовода на сетях ПАО "Омскшина". Вода затопила дворы десяти домов и одной школы в границах улиц 4-й Транспортной, Богдана Хмельницкого, Берко Цемента и Запорожской.

Известно, что к прорыву трубы привел технический износ. При этом осмотр и ремонт водовода проводились этим летом. Владелец сетей должен будет возместить нанесенный ущерб. По данным горадминистрации, крупнейшие затраты на ликвидацию коммунальной аварии понесли муниципальное Управление дорожного хозяйства и благоустройства (около 900 тыс. руб.) и ОАО "ОмскВодоканал" (около 400 тыс. руб.). Также привлекались специалисты АО "Омскэлектро", МП "Тепловая компания", ОАО "Омскгоргаз", управляющих компаний, сотрудники МЧС.

Параллельно ведется работа по определению размера ущерба, нанесенного жителям подтопленных улиц. Обследование объектов жилого фонда, погребов, гаражей, других зданий и сооружений, попавших в зону подтопления, проводилось с 4 по 7 декабря. Обращения о порче имущества собирает администрация Октябрьского округа. Ранее сообщалось, что ущерб оценивается минимум в 200 тыс. руб.