Трубопровод, из-за прорыва которого затопило дворы в Омске, ремонтировали летом

Около трех месяцев назад специалисты осматривали технологический водопровод шинного завода и провели его ремонт. На минувших выходных в этом месте образовался прорыв.

Дворы в районе улиц 4-й Транспортной и Берко Цемента начало топить водой в ночь со 2 на 3 декабря, когда на технологическом водопроводе завода "Омскшина" произошел прорыв. Как ранее сообщал "Омск Здесь", вода зашла в подъезды жилых домов, подтопило припаркованные автомобили. К месту ЧП выехало несколько бригад не только предприятия, но и "ОмскВодоканала", управляющих компаний, спасателей МЧС, чтобы откачивать воду и помогать местным жителям. Весь день продолжались работы по вывозу образовавшегося льда и разбросу песко-соляной смеси.

Случившееся прокоменнтровали на предприятии "Омскшина". Выяснилось, что не так давно место прорыва ремонтировали.

- На предприятии постоянно проводится планово-предупредительный ремонт и регулярные объезды магистральных трубопроводов с визуальным осмотром камер переключения, сбросовых колодцев и запорной арматуры. Согласно последним данным, в августе 2017 года в месте аварии проводилась плановая ревизия и ремонт. В связи с этим на заводе создана специальная комиссия, которая занимается выявлением реальных причин аварии и даст оценку случившемуся, - сообщили на заводе.

Отдельно предприятие поблагодарило всех, кто помог ликвидировать последствия аварии. "Бригада предприятия вполне справилась бы самостоятельно, но помощь коммунальных, аварийных и спасательных служб города позволила быстрее провести мероприятия по ликвидации", - отметил директор по инфраструктуре и энергохозяйству Юрий Поплавский.

Добавим, по словам представителей мэрии, ответственность за случившееся лежит на собственнике сетей, ему же, если не будет доказано обратное, предстоит возмещать ущерб, причиненный имуществу омичей. Фоторепортаж о том, что в итоге стало на месте аварии, можно посмотреть здесь.