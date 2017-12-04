Чрезвычайный репортаж: сутки после потопа
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 14:14, последнее обновление 4 декабря 2017, 15:10  •  печать

Чрезвычайный репортаж: сутки после потопа

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Омичи рассказали, как справлялись со вчерашним порывом водопровода и сегодняшними последствиями ЧП.

Пока власти завершают борьбу с последствиями аварии на водопроводе, расположенном на 4-й Транспортной в Омске, жители вспоминают, как боролись с последствиями ЧП, и надеются на помощь в ремонте домов. 

Утро 3 декабря началось для жителей Комсомольского городка (улицы 4-я Транспортная, Цемента, Запорожская) неспокойно. 

- Утром вода из канализационных люков фонтаном била, но мы и не думали, что она рекой потечет. А потом начало топить уже по поверхности земли. Представляете, я шла в резиновых сапогах и ощущала течение! - рассказала "Омск Здесь" жительница дома по улице Запорожской, 6, Дарья Должина.

Артем Сыров, который живет на 4-й Транспортной, обращался в коммунальные службы с утра.

- Когда увидел, как ведут себя колодцы, быстро разбудил дочь и увез их с женой к своей маме. Сто раз потом радовался, что так сделал. Взял резиновые сапоги, оставил машину и поехал домой. А там - все, река, - говорит Артем.

Сотрудник Шинного завода, попросивший не называть его имя, рассказал, что ездит на работу на своей машине по 4-й Транспортной, так как вход у него через южную проходную на 3-й Молодежной.

- Утром до переезда дорога была только мокрой, а когда домой возвращался, воды на дороге уже по бампер было. А на перекрестке Транспортной и Хмельницкого стояли четыре ассенизаторские машины и откачивали воду, - пояснил мужчина. 

На самом предприятии, по его словам, работа вчера до обеда шла в штатном режиме. 

- Целый район затопило, вся эта ситуация очень страшная. Вчера с соседями спасали имущество, вычерпывали воду ведрами из подъезда. Сначала все представители как раз в районе 52-54 домов были и 39-й школы, а рядом с нами только насос и наши ведра, - вспоминает Дарья.

- Аварийные службы приехали, когда на улице уже была река. Только резиновые сапоги и спасли. С соседями и бабушку переносили к ее квартире, и вещи из подъездов-подвалов выше затаскивали. В подъездах вода стояла, непонятно, как она повлияет на состояние домов. Но хорошо, что потом начали быстро все устранять, - говорит Артем. 

- Сейчас я на работе, поэтому особых подробностей нет. В домах тепло - это главное. Работали всю ночь, похоже, но междворовые проезды застыли. Колея высокая, сплошной лед. В доме сыро, стеклопакеты запотевшие, мощности отопления не хватает явно (возможно, вода еще в наших технических подвалах), хотели попросить, чтобы добавили, но не смогли пока дозвониться в свою УК. Работали они знатно, одна машина качает, вторая в очереди стоит, люди по колено в воде работали, подсоединяли шланги. Ближе к 8 вечера вдоль домов, где фундамент, ходили откидывали кашу мокрую, подзастывшую. Это начиная с трех часов дня до двух ночи точно, потом уже дорожники работали, - продолжает Дарья.

Сегодня, 4 декабря, по распоряжению и.о. мэра Омска Сергея Фролова проходит комиссионное обследование домов, в котором участвуют представители городской администрации, управляющих компаний и жители. Сложность в том, что в понедельник многие пошли на работу, и омичам не сказали, во сколько будет работать комиссия. 

- Хочу видеть акт осмотра наших домов, пытаюсь дозвониться в нашу управляющую компанию - "Сибирский коммунальник", но там телефон все время занят, - продолжает Дарья Должина.

Тем же вопросом задается Артем Сыров: мужчина готов был отпроситься с работы, чтобы попасть на обследование дома, но время его проведения так и не узнал.

Очевидно, что домам после такого ЧП требуется экспертиза. Но и без нее ясно: поток воды, простоявший возле зданий и попавший в подъезды и подвалы в холод, ничего хорошего не принес. Тем не менее собственник сломавшегося водопровода - ПАО "Омскшина" - продолжает хранить молчание. Жильцам города приходится гадать, кто им будет помогать с восстановлением испорченного имущества.

Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода
1 / 24  •  Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода

Фото: Илья Петров

Теги  •  #видео #водопровод #Омскшина #потоп

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Комментарии
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Марина  •  4 декабря 2017, 17:34

Потоп такого масштаба говорит о готовности к зиме... Жителям не позавидуешь.

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