Чрезвычайный репортаж: сутки после потопа

Пока власти завершают борьбу с последствиями аварии на водопроводе, расположенном на 4-й Транспортной в Омске, жители вспоминают, как боролись с последствиями ЧП, и надеются на помощь в ремонте домов.

Утро 3 декабря началось для жителей Комсомольского городка (улицы 4-я Транспортная, Цемента, Запорожская) неспокойно.

- Утром вода из канализационных люков фонтаном била, но мы и не думали, что она рекой потечет. А потом начало топить уже по поверхности земли. Представляете, я шла в резиновых сапогах и ощущала течение! - рассказала "Омск Здесь" жительница дома по улице Запорожской, 6, Дарья Должина.

Артем Сыров, который живет на 4-й Транспортной, обращался в коммунальные службы с утра.

- Когда увидел, как ведут себя колодцы, быстро разбудил дочь и увез их с женой к своей маме. Сто раз потом радовался, что так сделал. Взял резиновые сапоги, оставил машину и поехал домой. А там - все, река, - говорит Артем.

Сотрудник Шинного завода, попросивший не называть его имя, рассказал, что ездит на работу на своей машине по 4-й Транспортной, так как вход у него через южную проходную на 3-й Молодежной.

- Утром до переезда дорога была только мокрой, а когда домой возвращался, воды на дороге уже по бампер было. А на перекрестке Транспортной и Хмельницкого стояли четыре ассенизаторские машины и откачивали воду, - пояснил мужчина.

На самом предприятии, по его словам, работа вчера до обеда шла в штатном режиме.

- Целый район затопило, вся эта ситуация очень страшная. Вчера с соседями спасали имущество, вычерпывали воду ведрами из подъезда. Сначала все представители как раз в районе 52-54 домов были и 39-й школы, а рядом с нами только насос и наши ведра, - вспоминает Дарья.

- Аварийные службы приехали, когда на улице уже была река. Только резиновые сапоги и спасли. С соседями и бабушку переносили к ее квартире, и вещи из подъездов-подвалов выше затаскивали. В подъездах вода стояла, непонятно, как она повлияет на состояние домов. Но хорошо, что потом начали быстро все устранять, - говорит Артем.

- Сейчас я на работе, поэтому особых подробностей нет. В домах тепло - это главное. Работали всю ночь, похоже, но междворовые проезды застыли. Колея высокая, сплошной лед. В доме сыро, стеклопакеты запотевшие, мощности отопления не хватает явно (возможно, вода еще в наших технических подвалах), хотели попросить, чтобы добавили, но не смогли пока дозвониться в свою УК. Работали они знатно, одна машина качает, вторая в очереди стоит, люди по колено в воде работали, подсоединяли шланги. Ближе к 8 вечера вдоль домов, где фундамент, ходили откидывали кашу мокрую, подзастывшую. Это начиная с трех часов дня до двух ночи точно, потом уже дорожники работали, - продолжает Дарья.

Сегодня, 4 декабря, по распоряжению и.о. мэра Омска Сергея Фролова проходит комиссионное обследование домов, в котором участвуют представители городской администрации, управляющих компаний и жители. Сложность в том, что в понедельник многие пошли на работу, и омичам не сказали, во сколько будет работать комиссия.

- Хочу видеть акт осмотра наших домов, пытаюсь дозвониться в нашу управляющую компанию - "Сибирский коммунальник", но там телефон все время занят, - продолжает Дарья Должина.

Тем же вопросом задается Артем Сыров: мужчина готов был отпроситься с работы, чтобы попасть на обследование дома, но время его проведения так и не узнал.

Очевидно, что домам после такого ЧП требуется экспертиза. Но и без нее ясно: поток воды, простоявший возле зданий и попавший в подъезды и подвалы в холод, ничего хорошего не принес. Тем не менее собственник сломавшегося водопровода - ПАО "Омскшина" - продолжает хранить молчание. Жильцам города приходится гадать, кто им будет помогать с восстановлением испорченного имущества.

1 / 24 • Как жители Комсомольского городка встретили новый день после вчерашнего прорыва водопровода

Фото: Илья Петров