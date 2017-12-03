Установлена причина потопа в Комсомольском городке в Омске

Сегодня, 3 декабря, Комсомольский городок в Омске затопило водой. Авария произошла рано утром в районе улиц 4-ая Транспортная и Берко Цемента. Позже вода с улицы начала топить подъезды многоквартирных домов.

- Затоплено все вокруг, в том числе и первые этажи подъездов. Звонили во множество служб и компаний, так же в приемную мэрии города Омска. Нам сказали, что по городу работает всего две машины, - сообщила "Омск Здесь" омичка Светлана.

Как пояснили "Омск Здесь" в пресс-службе ОАО "ОмскВодоканал", авария произошла на ведомственных сетях - техническом водопроводе Омского шинного завода.

"Предприятие обратилось к нам, чтобы мы помогли им устранить эту аварию, так как только мы имеем спецтехнику для устранения последствий такого рода подтопления. Мы эти сети не обслуживаем, и устранять прорыв трубопровода будут уже его владельцы. По сути, пострадал только один дом. Сотрудники "Водоканала" производят откачку воды с проезжей части с самого утра, сейчас на месте работают пять единиц техники", - подчеркнули в компании.

Как пояснили в Администрации города, для устранения последствий инцидента задействованы также силы и средства БУ "Управления дорожного хозяйства и благоустройства", а также эксплуатирующей организации. Всего на месте аварии работают 20 единиц спецтехники: "Ситуация не привела к отключению потребителей. Ремонтные работы проводятся под контролем специалистов департамента городского хозяйства".

Видео: Dina Sabaraleeva