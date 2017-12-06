Ущерб от потопа в Комсомольском городке Омска оценили в 200 тысяч рублей

Как рассказали "Омск Здесь" в администрации Октябрьского округа, взявшей под контроль ликвидацию последствий коммунальной аварии в районе улиц 4-й Транспортной и Берко Цемента, дворы, где после потопа образовался каток, посыпали песком, дорожные службы частично вывезли снег и отколотый лед с магистралей, часть - складировали у остановок, чтобы увезти позже, а из подвалов восьми пострадавших домов откачали воду. Управляющая компания "Сибирский коммунальник", обслуживающая территорию, подготовила акты о причиненном ущербе жилому фонду.

- Представители управляющей компании были во всех восьми домах, попавших в зону аварии, заходили в квартиры, если у жильцов были вопросы. Пострадало общедомовое имущество: помещения для тепловых узлов, теплоизоляция, тепловые приборы, пол в подъездах на первых этажах, нужен косметический ремонт в тамбурах подъездов. Также от жильцов были жалобы на появившиеся плесень и грибок. Общий ущерб, за возмещением которого планируют обратиться к "Омскшине", оценили более чем в 200 тыс. руб., - уточнили подробности в окружной администрации.

Об ущербе личному имуществу, например, автомобилям, которые оказались вмерзшими в лед, местные жители пока не заявляли. По словам самих жильцов, обстановка во дворах по-прежнему небезопасная.

- Дети ходят в школу, но как в первый день усыпали песком, так на этом и все. Сегодня шла с дочерью в школу, а там каток сплошной. Никто не отдалбливает лед. Также и в поселке - гололед. Вдоль улицы 4-й Транспортной снег убрали только с одной стороны, а дорожка от аллеи также во льду, - поделилась с "Омск Здесь" омичка Мария.

Напомним, о том, что ответственным за случившееся является шинный завод, сообщили в мэрии. Именно предприятию принадлежит трубопровод, который прорвало в ночь с 3 на 4 декабря, и вода хлынула во дворы. В самой компании поясняли, что объект ремонтировали не так давно - в августе этого года. Заводская комиссия выясняет, почему ремонтники допустили ошибки.