Омичке, напавшей на врача скорой в отделении полиции, выписали штраф

Как пояснили в региональной прокуратуре, Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор 29-летней местной жительнице, которая утром 9 сентября устроила дебош в полицейском участке. Ранее "Омск Здесь" сообщал, что омичку вместе с мужем доставили туда после ночной драки с посетителями в развлекательном заведении.

Оба были пьяны, а когда подсудимая пожаловалась на боль в руке, ей вызвали скорую помощь. Во время осмотра она ударила 44-летнюю женщину-фельдшера правой рукой в лицо. Врач получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа. Кроме того, женщина грубо обругала полицейского, пытавшегося ее успокоить.

Сама омичка отрицала вину, настаивая на том, что напала на врача рефлекторно, но суд постановил иначе. Ее признали виновной по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), а также статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

- Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. и обязал ее выплатить потерпевшей 20 тыс. руб. в счет компенсации причиненного морального вреда, - заключили в прокуратуре.

В омском следственном управлении уточнили, что драка была в кафе на улице Гашека. Завязавшая ее омичка ранее уже была судима, воспитывает двоих маленьких детей. Максимальным наказанием для подсудимой могло быть лишение свободы до двух лет.