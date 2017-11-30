Омич разбил стекло в машине скорой и напал на врача
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 12:52  •  печать

Омич разбил стекло в машине скорой и напал на врача

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Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного пациента, который напал на медиков, оказавших ему помощь.

Врачи скорой помощи приехали на улицу 5-ю Кордную, чтобы оказать помощь лежащему в подъезде мужчине. Медики обработали ссадину у него на голове, после чего решили доставить его в больницу. По пути в нее нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно, начал угрожать врачам физической расправой и нецензурно выражаться.

Когда машина остановилась на светофоре на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова, неадекватный пациент выбил стекло и попытался напасть на медика. Врач нажала кнопку вызова сотрудников Росгвардии, а фельдшер попытался удержать буйного омича.

На место происшествия выехала группа задержания Росгвардии, которая подоспела уже через три минуты. В итоге ранее судимый 39-летний житель микрорайона Осташково был доставлен в полицию вместо больницы.

Теги  •  #нападение #Росгвардия #скорая помощь

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Комментарии
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Роман Орехов  •  30 ноября 2017, 13:32

Очередной случай безобразия в нетрезвом виде, правильно хотели повысить ответственность за нападение на медицинский персонал, как еще по другому вразумить таких

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Алёна Ярошевич  •  30 ноября 2017, 13:05

На такие случаи врачам надо дать право вызывать полицию и доставлять нетрезвых пациентов в сопровождении спецмашины.

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