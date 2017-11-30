Омич разбил стекло в машине скорой и напал на врача

Врачи скорой помощи приехали на улицу 5-ю Кордную, чтобы оказать помощь лежащему в подъезде мужчине. Медики обработали ссадину у него на голове, после чего решили доставить его в больницу. По пути в нее нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно, начал угрожать врачам физической расправой и нецензурно выражаться.

Когда машина остановилась на светофоре на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова, неадекватный пациент выбил стекло и попытался напасть на медика. Врач нажала кнопку вызова сотрудников Росгвардии, а фельдшер попытался удержать буйного омича.

На место происшествия выехала группа задержания Росгвардии, которая подоспела уже через три минуты. В итоге ранее судимый 39-летний житель микрорайона Осташково был доставлен в полицию вместо больницы.