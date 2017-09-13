В Омске на Красном Пути скорая столкнулась с иномаркой

Автомобиль скорой помощи и Mercedes столкнулись на Красном Пути между остановками "Городок Водников" и "Старозагородная роща". В ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 13 сентября, на Красном Пути возле дендрологического сада имени Гензе произошло очередное ДТП со скорой помощью. Скорая столкнулась с автомобилем Mercedes на участке между остановками "Городок Водников" и "Старозагородная роща".

Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, скорая помощь двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Оба автомобиля ехали в попутном направлении. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Причина аварии сейчас устанавливается.

Фото: Regik55