В Омске на Красном Пути скорая столкнулась с иномаркой
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 15:42, последнее обновление 13 сентября 2017, 16:04  •  печать

В Омске на Красном Пути скорая столкнулась с иномаркой

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Автомобиль скорой помощи и Mercedes столкнулись на Красном Пути между остановками "Городок Водников" и "Старозагородная роща". В ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 13 сентября, на Красном Пути возле дендрологического сада имени Гензе произошло очередное ДТП со скорой помощью. Скорая столкнулась с автомобилем Mercedes на участке между остановками "Городок Водников" и "Старозагородная роща".

Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, скорая помощь двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Оба автомобиля ехали в попутном направлении. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Причина аварии сейчас устанавливается.

Фото: Regik55

Теги  •  #Mercedes #ДТП #скорая помощь

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