В Омске не снимают режим ЧС из-за порыва трубопровода

Напомним, вчера произошел порыв на ведомственном техническом водоводе, принадлежащем ПАО "Омскшина". Авария произошла в Октябрьском округе на улице 4-й Транспортной. Причиной стал износ трубопровода.
Как рассказали в департаменте городского хозяйства, ремонтные работы на водоводе завершили в 23 часа 3 декабря. Он снова запущен в эксплуатацию. В ликвидации аварии принимали участие бригады ОАО "ОмскВодоканал", УК "Партнер-Гарант", ЗАО "Сибирский коммунальник", АО "Омскэлектро", МП "Тепловая компания", ГУ МЧС России по Омской области, ОАО "Омскгоргаз" - всего около 300 человек и 80 единиц спецтехники.
Как рассказали ИА "Омск Здесь" местные жители, с территории откалывают и вывозят лед, в который вчера превратилась прорвавшаяся вода, сыплют песок. Жителям уже можно выйти из дома без резиновых сапог. Воду, тепло и электричество в домах, попавших в зону подтопления, не отключали.
В мэрии пояснили, что ночью непрерывно работали специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, они убрали свыше 350 тонн льда, в который превратилась вода, использовали 220 тонн песко-соляной смеси. Работы продолжаются сегодня, 4 декабря. В границах улиц 4-й Транспортной, Богдана Хмельницкого, Берко Цемента, Запорожской объявлен режим чрезвычайной ситуации. 4 декабря отменены занятия в школе № 39, которая тоже попала в зону подтопления.
И. о. мэра Сергей Фролов распорядился сегодня провести обследование зданий, попавших в зону подтопления. Ситуация остается на контроле МЧС.
- Сегодня пройдет обследование домов с участием жителей, представителей мэрии и управляющих компаний. По итогам станет ясно, как пострадало общедомовое имущество, будет решаться вопрос о дальнейшей ликвидации последствий, - пояснил "Омск Здесь" заместитель директора департамента информационной политики мэрии Виктор Гашеев.
По его словам, по ряду вопросов собственники будут договариваться с владельцем водопровода - предприятием "Омскшина".
На предприятии пояснили, что "до выяснения обстоятельств" комментировать ситуацию не будут.
Износ трубы говорит о том, что были пропущены сроки ее замены, работы не были проведены согласно графика. И возникает вопрос, а куда уплыли новые трубы, которые должны были положить по графику, но не сделали этого?
Серьезная авария и масштабы проделанной работы по ее устранению впечатляют. 350 тонн убранного льда это нечто!