В Омске не снимают режим ЧС из-за порыва трубопровода

Школа № 39, попавшая в зону подтопления, не работает из-за чрезвычайной ситуации. Движение по ул. 4-й Транспортной уже восстановлено.

Напомним, вчера произошел порыв на ведомственном техническом водоводе, принадлежащем ПАО "Омскшина". Авария произошла в Октябрьском округе на улице 4-й Транспортной. Причиной стал износ трубопровода.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, ремонтные работы на водоводе завершили в 23 часа 3 декабря. Он снова запущен в эксплуатацию. В ликвидации аварии принимали участие бригады ОАО "ОмскВодоканал", УК "Партнер-Гарант", ЗАО "Сибирский коммунальник", АО "Омскэлектро", МП "Тепловая компания", ГУ МЧС России по Омской области, ОАО "Омскгоргаз" - всего около 300 человек и 80 единиц спецтехники.

Как рассказали ИА "Омск Здесь" местные жители, с территории откалывают и вывозят лед, в который вчера превратилась прорвавшаяся вода, сыплют песок. Жителям уже можно выйти из дома без резиновых сапог. Воду, тепло и электричество в домах, попавших в зону подтопления, не отключали.

В мэрии пояснили, что ночью непрерывно работали специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, они убрали свыше 350 тонн льда, в который превратилась вода, использовали 220 тонн песко-соляной смеси. Работы продолжаются сегодня, 4 декабря. В границах улиц 4-й Транспортной, Богдана Хмельницкого, Берко Цемента, Запорожской объявлен режим чрезвычайной ситуации. 4 декабря отменены занятия в школе № 39, которая тоже попала в зону подтопления.

И. о. мэра Сергей Фролов распорядился сегодня провести обследование зданий, попавших в зону подтопления. Ситуация остается на контроле МЧС.

- Сегодня пройдет обследование домов с участием жителей, представителей мэрии и управляющих компаний. По итогам станет ясно, как пострадало общедомовое имущество, будет решаться вопрос о дальнейшей ликвидации последствий, - пояснил "Омск Здесь" заместитель директора департамента информационной политики мэрии Виктор Гашеев.

По его словам, по ряду вопросов собственники будут договариваться с владельцем водопровода - предприятием "Омскшина".

На предприятии пояснили, что "до выяснения обстоятельств" комментировать ситуацию не будут.