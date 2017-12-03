Из-за прорыва трубы в Омске пострадали десять домов и школа

На месте порыва водопровода в Комсомольском городке до сих пор ведутся аварийно-восстановительные работы

Сегодня, 3 декабря, в Октябрьском округе произошел порыв технического водопровода холодного водоснабжения Омского шинного завода. В результате розлива воды подтоплена промышленная зона и прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Берко Цемента и Запорожская. Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Задействовано 57 человек и 36 единиц техники.

Сотрудники МЧС оказывают помощь гражданам - спасатели укладывают деревянные настилы и осуществляют обход местности. Продолжается также откачка воды и отсыпка песком дворов и тротуаров.

- В результате поступления большого количества воды из трубы вода зашла в подъезды десяти домов. В зону подтопления попала школа № 39. Завтра по решению директора школы учебный процесс в ней будет отменен, - сообщили в региональном МЧС.

Гражданам, находящимся в квартирах в зоне подтопления, рекомендуется не покидать свои дома, а тем, кто находится вне их, дождаться окончания аварийно-восстановительных работ.