В омской мэрии рассказали, кто должен компенсировать ущерб от потопа

Коммунальная авария произошла рано утром 3 декабря в районе улиц 4-й Транспортной и Берко Цемента - из-за износа прорвало технический водопровод Омского шинного завода. По словам местных жителей, затопило несколько подъездов, машины оказались по днище в воде, превратившейся затем в лед. Теперь омичи, обсуждая случившееся в соцсетях, интересуются, возместят ли им ущерб.

- Сейчас на объекте работает комиссия, выясняется степень имущественного ущерба. После того как все будет зафиксировано, будет решаться вопрос об источниках возмещения. Поскольку ситуация возникла на ведомственном трубопроводе, его собственник по общему правилу должен отвечать за последствия. Сейчас обследуются жилые дома, но теоретически пострадали не только здания, но и припаркованные машины, торговые киоски, - прокомментировали "Омск Здесь" в городской администрации.

В свою очередь, на предприятии "Омскшина" сообщили, что вскоре подготовят официальный ответ.

Напомним, в ликвидации потопа участвовали бригады "ОмскВодоканала", управляющих компаний, "Омскэлектро", "Тепловой компании", спасатели МЧС - всего около 300 человек и 80 единиц спецтехники. Ремонтные работы завершили ближе к ночи, в 23:00, после чего водопровод запустили в эксплуатацию. Сегодня местные жители и рабочие заняты тем, что откалывают и вывозят лед, сыплют песок. В соседней школе № 39 отменили занятия.