Омские спасатели работают в режиме ЧС после прорыва трубопровода 

Сотрудникам МЧС пришлось на руках выносить омичей из подтопленных после коммунальной аварии домов. Те жители, у кого оказались резиновые сапоги, могли самостоятельно покидать зону ЧС.

В Комсомольском поселке, где сегодня ночью произошел порыв технического водопровода холодного водоснабжения Омского шинного завода, продолжаются аварийно-восстановительные работы. На месте ЧП работают 243 человека, задействовано 75 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Омской области переведено в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". На месте происшествия находятся 143 человека личного состава, задействовано 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Сотрудники МЧС проводят все необходимые работы в помощь городским службам. В частности, спасатели прокладывают к жилым домам деревянные настилы. Граждан, которым нужно попасть в подтопленные дома, они переносят на руках.

- Кормящей матери необходимо было срочно попасть домой. Пожарные перенесли ее на руках. Кроме того, спасатели перенесли несколько детей через зону разлива воды. Помощь была оказана и пожилым гражданам, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, что в результате розлива воды подтоплена промышленная зона и прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Берко Цемента и Запорожская. Пострадали 10 домов и школа №39. Движения по автомобильной дороге по улице 4-я Транспортная перекрыто с целью проведения ремонтных работ. Отключений водо- и теплоснабжения в домах не было.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области