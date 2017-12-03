Омские спасатели работают в режиме ЧС после прорыва трубопровода 
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  3 декабря 2017, 21:21, последнее обновление 3 декабря 2017, 22:41  •  печать

Омские спасатели работают в режиме ЧС после прорыва трубопровода 

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Сотрудникам МЧС пришлось на руках выносить омичей из подтопленных после коммунальной аварии домов. Те жители, у кого оказались резиновые сапоги, могли самостоятельно покидать зону ЧС.

В Комсомольском поселке, где сегодня ночью произошел порыв технического водопровода холодного водоснабжения Омского шинного завода, продолжаются аварийно-восстановительные работы. На месте ЧП работают 243 человека, задействовано 75 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Омской области переведено в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". На месте происшествия находятся 143 человека личного состава, задействовано 19 единиц пожарно-спасательной техники.

 

Сотрудники МЧС проводят все необходимые работы в помощь городским службам. В частности, спасатели прокладывают к жилым домам деревянные настилы. Граждан, которым нужно попасть в подтопленные дома, они переносят на руках.

- Кормящей матери необходимо было срочно попасть домой. Пожарные перенесли ее на руках. Кроме того, спасатели перенесли несколько детей через зону разлива воды. Помощь была оказана и пожилым гражданам, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, что в результате розлива воды подтоплена промышленная зона и прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Берко Цемента и Запорожская. Пострадали 10 домов и школа №39. Движения по автомобильной дороге по улице 4-я Транспортная перекрыто с целью проведения ремонтных работ. Отключений водо- и теплоснабжения в домах не было.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Теги  •  #авария #видео #МЧС #Октябрьский округ #трубопровод #чрезвычайная ситуация

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Комментарии
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Александр Екименко  •  4 декабря 2017, 00:15

Блин, оказывается там только мчс работает и больше ни какие службы, Ни дорожники, ни слесаря из жко, ни водоканал. Браво мчс все лавры вам!!! А как же парни на джипах, которые перевозили людей от дороги до подъездов домов? Колонна мсч едет на посёлок в 7часу вечера это есть на видео, интересно, когда они успели откачать воду с подъездов и подвалов, если у них у мчс кроме насосов нет другой техники, куда они воду качали? В другой подвал?

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