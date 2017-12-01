За утро на обледенелых дорогах Омска произошло 28 ДТП

Как сообщили "Омск Здесь" в УГИБДД по Омской области, по фактам автоаварий в дежурную часть поступило 28 вызовов. В одном случае ДТП со смертельным исходом. Остальные происшествия с материальным ущербом, без пострадавших. Основной причиной большинства аварий называют неблагоприятные погодные условия.
Напомним, что по предупреждению синоптиков сегодня на протяжении всего дня по южной половине Омской области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. Автолюбителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения.
По таким дорогам лучше вообще не ездить, на общественном транспорте надежнее. А если уж ехать, то очень аккуратно.
Никогда не случалось и вот опять! Если без шуток – каждый год одно и тоже! Ладно люди, могут не понимают о чем идет речь, или не сориентироваться, но дорожники и полиция видят, понимают и ничего не делают!