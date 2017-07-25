В ГИБДД назвали самые "аварийные" автошколы Омска

За шесть месяцев 2017 года по вине неопытных водителей в Омской области произошло 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и ещё 125 получили ранения. В пресс-службе регионального УГИБДД назвали автошколы, которые выпустили наибольшее количество инициаторов этих аварий.

Так, на первом месте находится ООО "Перекрёсток". Согласно информации Госавтоинспекции, в этой школе обучались одиннадцать человек, по вине которых произошли автомобильные аварии. На втором месте находится АНО ДПО УКАТ, выпустившее восемь инициаторов ДТП. Замыкает тройку ОООО "СТК "Каскад", где обучались семь виновников дорожно-транспортных происшествий.

В самих автошколах к информации ГИБДД относятся скептически. Директор ООО "Перекрёсток" Игорь Семакин утверждает, что школы занимаются подготовкой водителей, а не их воспитанием. По его словам, винить в чём-то учреждения, где обучают водителей, неправильно.

- Если смотреть от процента количества учеников, то цифры станут совершенно другими, - считает Игорь Семакин. - Например, открывается новая автошкола, которая в первом полугодии 2017 года не выпустила ещё ни одного водителя. Соответственно, у неё статистика аварийности будет нулевой. Такая же ситуация со всеми автошколами, которые открылись недавно или которые выпускают малое количество водителей. У нас за последние два года выпущено около 5000 человек, и если взять в процентах, то получится, что у нас один из самых низких процентов аварийности. Вообще, связывать статистику аварийности с качеством подготовки сложно. Во-первых, автошкола не занимается воспитанием водителя. Если он выпил, сел за руль и попал в аварию, то разницы нет, где он учился, если у него такое воспитание. Во-вторых, какая бы школа ни готовила водителя, всё равно экзамен ГИБДД будут принимать сотрудники полиции. По большому счёту, критерии оценки кандидатов в водители с разных автошкол совершенно одинаковы. А если водитель сел за руль неисправного автомобиля, не справился с управлением затем врезался в автобус и, не дай Бог, погибли люди, то при чём здесь автошкола?

Отметим, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием водителей-новичков увеличилось с 71 до 78.