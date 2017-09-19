LIVE: "Как избежать штрафов ГИБДД: советы автомобилистам"
LIVE  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 11:29, последнее обновление 19 сентября 2017, 11:30  •  печать

LIVE: "Как избежать штрафов ГИБДД: советы автомобилистам"

Сегодня, 19 сентября, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Безопасность на дорогах".

В рамках мероприятия планируется обсудить текущую ситуацию, а также то, какие меры принимаются для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

На вопросы журналистов ответят руководители структурных подразделений УГИБДД УМВД РФ по Омской области.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #видео #ГИБДД #транспорт

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Комментарии
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Viktor Startsev  •  19 сентября 2017, 12:07

Добрый день. В этом году установлено много треног,﻿ которые охраняют казаки. Интересно, сколько денег поступило от штрафов с камер, за которыми следят казаки? Были ли случаи нападения на казаков?

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