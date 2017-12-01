В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

По предупреждению синоптиков сегодня по южной половине Омской области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. Это несет в себе опасность как для пешеходов, так и для автолюбителей - сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь. Автолюбителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня утром в Омске произошло несколько ДТП, в том числе одно со смертельным исходом. На мосту имени 60-летия ВЛКСМ "Лада Приора", в салоне которой находилось четыре человека, столкнулась с пассажирским автобусом.

Об ухудшении погодных условий уже проинформированы руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики. Им рекомендовано предпринять соответствующие меры и держать развитие ситуации под контролем.