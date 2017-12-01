В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 12:01  •  печать

В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

Автор:

В ближайшие дни в регионе будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения.

По предупреждению синоптиков сегодня по южной половине Омской области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. Это несет в себе опасность как для пешеходов, так и для автолюбителей - сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь. Автолюбителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня утром в Омске произошло несколько ДТП, в том числе одно со смертельным исходом. На мосту имени 60-летия ВЛКСМ "Лада Приора", в салоне которой находилось четыре человека, столкнулась с пассажирским автобусом.

Об ухудшении погодных условий уже проинформированы руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики. Им рекомендовано предпринять соответствующие меры и держать развитие ситуации под контролем.

Теги  •  #гололед #МЧС #штормовое предупреждение

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Несколько человек погибли при столкновении автобуса и "Приоры" на мосту у Телецентра  •  сегодня, 10:56  •  
Два омича получили срок за кражу и поджог магазина  •  сегодня, 09:43  •   1
Форвард омского "Авангарда" сыграет за сборную Канады  •  сегодня, 08:42  •   3
В Омске задержали двух вооруженных мужчин, ранивших омича  •  вчера, 17:54
Минкульт опроверг информацию о том, что вход в исторический парк станет платным  •  вчера, 17:42
Прокуратура выясняет, чем отравились ученики омской гимназии  •  вчера, 16:14
Еще новости