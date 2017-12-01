Несколько человек погибли при столкновении автобуса и "Приоры" на мосту у Телецентра
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 10:56, последнее обновление 1 декабря 2017, 11:20  •  печать

Несколько человек погибли при столкновении автобуса и "Приоры" на мосту у Телецентра

Автор:

"Лада Приора", в салоне которой находилось четыре человека, столкнулась с пассажирским автобусом на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По предварительной информации, три пассажира легкового автомобиля погибли. Еще трое омичей, находившихся в автобусе, пострадали во время столкновения.

Сегодня утром, 1 декабря, в паблике "ЧП Омск" появилась информация о страшной аварии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Как рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе регионального ГИБДД, на мосту столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. От удара машине смяло всю заднюю часть. На место выехали сотрудники госавтоинспекции.

В пресс-службе УМВД России по Омской области нашему корреспонденту пояснили, что, по предварительной информации, погибло три человека из четверых, находившихся в автомобиле. Также среди пассажиров автобуса трое пострадавших.

- Предварительно, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. В легковом автомобиле трое погибших. И трое пострадавших в автобусе. Инспекторы продолжают работу на месте, - прокомментировали в региональном УМВД.

Теги  •  #автобус #ДТП #полиция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда  •  сегодня, 12:01
Елочные базары в Омске: где купить и как выбрать елку?  •  сегодня, 11:35  •   1  •  
Страх, жалость, шок... Как омичи живут с диагнозом ВИЧ  •  сегодня, 10:41  •  
Снега в Омске мало, но дорожные службы продолжают его вывозить  •  сегодня, 09:55  •   1
На севере Омской области открыли три новых моста  •  сегодня, 08:58
Форвард омского "Авангарда" сыграет за сборную Канады  •  сегодня, 08:42  •   3
Еще новости