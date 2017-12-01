Несколько человек погибли при столкновении автобуса и "Приоры" на мосту у Телецентра

"Лада Приора", в салоне которой находилось четыре человека, столкнулась с пассажирским автобусом на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По предварительной информации, три пассажира легкового автомобиля погибли. Еще трое омичей, находившихся в автобусе, пострадали во время столкновения.

Сегодня утром, 1 декабря, в паблике "ЧП Омск" появилась информация о страшной аварии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Как рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе регионального ГИБДД, на мосту столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. От удара машине смяло всю заднюю часть. На место выехали сотрудники госавтоинспекции.

В пресс-службе УМВД России по Омской области нашему корреспонденту пояснили, что, по предварительной информации, погибло три человека из четверых, находившихся в автомобиле. Также среди пассажиров автобуса трое пострадавших.

- Предварительно, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. В легковом автомобиле трое погибших. И трое пострадавших в автобусе. Инспекторы продолжают работу на месте, - прокомментировали в региональном УМВД.