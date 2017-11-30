Главбух рассказала схему, по которой экс-ректор СибАДИ "накопил" 4,8 млн рублей

Сегодня, 30 ноября, в Первомайском райсуде началось рассмотрение уголовного дела бывшего ректора СибАДИ Владимира Кирничного. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).



По версии следствия, он как руководитель вуза принуждал подчиненных возвращать ему лично премии и надбавки к зарплате, ежемесячно начисляемые работникам на банковские карты. "Противоправно присвоил 4 млн 790 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению", - пришли к выводу следователи. Сам Кирничный по-прежнему не признал вину, о чем заявил судье. Сейчас он продолжает работать в вузе профессором.

На первое заседание в качестве свидетеля была приглашена бывший главный бухгалтер, работавшая с Кирничным в 2013-2016 годах. Она рассказала, с чего все началось.

- Владимир Юрьевич пригласил меня в кабинет и пояснил, так как по законодательству ему не предусмотрены представительские расходы, а он ездил в командировки, он предложил начислять премии моим замам и отдавать ему эти деньги. Это началось в 2013 году. Я передала просьбу ректора замам. В принципе они не отказались, - сообщила в суде бывший бухгалтер.

Под представительскими расходами бывший работник понимала обеды и подарки, но она точно не знает, на что именно уходили деньги. Ректор не давал ей отчетов. Эти дополнительные расходы командировочные не покрывали.

Отвечая на вопросы гособвинителя, она уточнила, что заместителей было шесть, именно им ежемесячно начисляли по распоряжению ректора по 50 тысяч рублей на карты, а затем подчиненные снимали деньги и приносили ей наличными в бумажном конверте. "Я скрепляла их и в папке приносила ректору. Учет средств не вела", - добавила свидетель.



По ее словам, давления Кирничный не оказывал, заместители согласились добровольно. При этом ранее, когда она давала показания следствию, говорила, что опасается незаконных действий по отношению к ней. В суде же экс-бухгалтер отметила:

- В принципе все работать хотели, руководитель говорил, что работать надо. Вывод был сделан такой: если бы я не выполняла поручение, то больше бы не работала.



Она продолжила, что между собой работники не хотели обсуждать сложившуюся ситуацию, но в начале 2016 года, когда накопились переживания и волнения, бухгалтер и замы решили сказать ректору, что больше не могут выполнять его распоряжение. "Владимир Юрьевич принял это как факт, не стал настаивать. Да, я осознавала, что это было незаконно", - сделала вывод бывший главбух добавив, что предупредила Кирничного, если начнется суд, скрывать не будет. У самого бухгалтера, по ее словам, не было никакой выгоды, она получала стандартные оклад и премию.

Фото: автора и sibadi.org