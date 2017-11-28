Омский архитектор судится с омичкой из-за окна на фасаде элитной высотки
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 18:31, последнее обновление 28 ноября 2017, 18:48  •  печать

Омский архитектор судится с омичкой из-за окна на фасаде элитной высотки

Автор:

На верхнем этаже дома жильцы перестроили окно с круглого на арочное. Автор проекта здания подал иск в суд к собственнице квартиры.

Как рассказали "Омск Здесь" в Центральном районном суде, к ним поступил иск от председателя правления Омского союза архитекторов Александра Бегуна, заметившего изменения на жилом доме по улице Красина, 6. Здание было им спроектировано в 2002-2005 годах, и сейчас, как сказано в заявлении, ему принадлежат исключительные авторские права на него.

- Исходя из иска, в фасад внесены изменения, не согласованные с Бегуном как с автором. Они заключаются в демонтаже части наружной стены задания и изменении вида одного из оконных проемов, - пояснили в суде.

Архитектор просит "установить права на неприкосновенность произведения архитектуры и восстановить положение оконного проема". Сейчас суд ждет ответы на запросы, поданные в ТСЖ дома, депархитектуры, окружную и городскую администрации, о том, кому принадлежат права на здание.

 

Как было по проекту и как стало после перестройки

В разговоре с "Омск Здесь" сам Бегун рассказал, что заметил арочное окно на фронтоне фасада, выходящего на Омскую крепость, когда в октябре прогуливался неподалеку. По его словам, не в курсе перестройки оказались и в ТСЖ.

- Когда самовольно, без согласования с автором, с ТСЖ меняется архитектурный облик, это, я считаю, грубейшее нарушение как моего права на авторскую неприкосновенность, так и вообще неправильный подход жителей к памятникам архитектуры и тому, что создает среду в городе. Надо относится с пониманием к таким объектам, тем более когда есть живые авторы, можно было договориться, - поделился Александр Бегун.

Архитектор не заявил в иске какого-либо ущерба, но хочет при помощи иска создать прецедент, чтобы "восстановить авторов в правах". "Масса случаев в городе, когда нарушается внешний облик зданий", - добавил он.

Фото: предоставлены Александром Бегуном 

Теги  •  #Александр Бегун #архитектура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мария В  •  28 ноября 2017, 22:04

Миллион ошибок. Вы же СМИ!

Ответить
Последние новости
Экс-начальник паспортно-визового сервиса получил условный срок за мошенничество  •  сегодня, 12:18
В Омске директора школ и детских садов скрывали доходы супругов  •  сегодня, 12:06
На дороги и дома Омска выделили сотни миллионов рублей  •  сегодня, 11:48
Депутаты в Омске не стали сокращать расходы на городские газеты  •  сегодня, 11:27
"Нефтяник" дважды подряд выиграл у "Политеха"  •  сегодня, 10:13  •   1
Александр Бурков готов отдать городу часть налогов  •  сегодня, 09:49
Еще новости