Омский архитектор судится с омичкой из-за окна на фасаде элитной высотки

На верхнем этаже дома жильцы перестроили окно с круглого на арочное. Автор проекта здания подал иск в суд к собственнице квартиры.

Как рассказали "Омск Здесь" в Центральном районном суде, к ним поступил иск от председателя правления Омского союза архитекторов Александра Бегуна, заметившего изменения на жилом доме по улице Красина, 6. Здание было им спроектировано в 2002-2005 годах, и сейчас, как сказано в заявлении, ему принадлежат исключительные авторские права на него.

- Исходя из иска, в фасад внесены изменения, не согласованные с Бегуном как с автором. Они заключаются в демонтаже части наружной стены задания и изменении вида одного из оконных проемов, - пояснили в суде.

Архитектор просит "установить права на неприкосновенность произведения архитектуры и восстановить положение оконного проема". Сейчас суд ждет ответы на запросы, поданные в ТСЖ дома, депархитектуры, окружную и городскую администрации, о том, кому принадлежат права на здание.

Как было по проекту и как стало после перестройки

В разговоре с "Омск Здесь" сам Бегун рассказал, что заметил арочное окно на фронтоне фасада, выходящего на Омскую крепость, когда в октябре прогуливался неподалеку. По его словам, не в курсе перестройки оказались и в ТСЖ.

- Когда самовольно, без согласования с автором, с ТСЖ меняется архитектурный облик, это, я считаю, грубейшее нарушение как моего права на авторскую неприкосновенность, так и вообще неправильный подход жителей к памятникам архитектуры и тому, что создает среду в городе. Надо относится с пониманием к таким объектам, тем более когда есть живые авторы, можно было договориться, - поделился Александр Бегун.

Архитектор не заявил в иске какого-либо ущерба, но хочет при помощи иска создать прецедент, чтобы "восстановить авторов в правах". "Масса случаев в городе, когда нарушается внешний облик зданий", - добавил он.

Фото: предоставлены Александром Бегуном