Бывшего ректора СибАДИ обвинили в присвоении 4 млн рублей
Экономика  •  23 мая 2017, 17:00, последнее обновление 23 мая 2017, 17:48  •  печать

Бывшего ректора СибАДИ обвинили в присвоении 4 млн рублей

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По версии следствия, Владимир Кирничный принуждал сотрудников вуза возвращать надбавки к заработной плате. Почти пять лет его подчиненные исполняли это требование.

Прокуратура Омской области признала законным и обоснованным постановление следственного подразделения УФСБ России по Омской области о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего 43-летнего ректора СибАДИ Владимира Кирничного. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июля 2011 по июль 2016 года экс-ректор вуза принуждал подчинённых к обязательному ежемесячному возращению денег, начисленных в качестве надбавки к зарплате. Документально подтверждённый следствием ущерб на данный момент составил 3,93 млн руб.

По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, подозреваемый был заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: sibadi.org

Теги  •  #присвоение #ректор #СибАДИ #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Елена Соколова  •  23 мая 2017, 18:26

Вы правы, но в чем причина молчания? Видится в этом и страх потерять работу, и нежелание объединиться в борьбе с поборами.

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Майя Соловьева  •  23 мая 2017, 17:42

Хорошо возбудили дело, но и сотрудники не должны молчать в таких случаях.

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