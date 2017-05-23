Бывшего ректора СибАДИ обвинили в присвоении 4 млн рублей

По версии следствия, Владимир Кирничный принуждал сотрудников вуза возвращать надбавки к заработной плате. Почти пять лет его подчиненные исполняли это требование.

Прокуратура Омской области признала законным и обоснованным постановление следственного подразделения УФСБ России по Омской области о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего 43-летнего ректора СибАДИ Владимира Кирничного. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июля 2011 по июль 2016 года экс-ректор вуза принуждал подчинённых к обязательному ежемесячному возращению денег, начисленных в качестве надбавки к зарплате. Документально подтверждённый следствием ущерб на данный момент составил 3,93 млн руб.

По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, подозреваемый был заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: sibadi.org