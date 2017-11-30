Свидетель по делу о премиях в СибАДИ признал, что экс-ректор угрожал ему

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что сегодня Первомайский райсуд начал рассматривать уголовное дело бывшего ректора СибАДИ Владимира Кирничного, обвиняемого в присвоении средств в особо крупном размере. Первая свидетельница по делу - главный бухгалтер - рассказала суду, что через нее ректор предложил ее заместителям дополнительно начислять им по 50 тысяч рублей в качестве премий, после чего они должны были снимать деньги и наличными отдавать Кирничному. Подчиненным он объяснил это тем, что средства идут на представительские расходы. "Деньги приносили в конверте. Я скрепляла их и в папке приносила ректору", - уточнила бухгалтер.

- Когда об этом узнали правоохранительные органы, было ли на вас давление со стороны подсудимого, чтобы скрыть махинации с деньгами? - задал вопрос заместитель прокурора Советского округа Максим Огарь. Ответ свидетеля разошелся с показаниями, которые женщина давала на допросе у следователя. Ранее она говорила, что опасается незаконных действий по отношению к ней, в суде же экс-бухгалтер сообщила, что давления Кирничный не оказывал, заместители согласились добровольно. Прокурору она дала понять: "Руководитель говорил, что работать надо. Вывод был сделан такой: если бы я не выполняла поручение, то больше бы не работала".



Давление подтвердил другой свидетель - профессор медакадемии Виталий Бирюков, с 2013 по 2016 год работавший проректором по научной работе СибАДИ. Он, как и еще один проректор, тоже был втянут в схему. По словам Бирюкова, он получил от Кирничного личное указание передавать деньги, полученные в виде премий, но не ежемесячно, а по мере необходимости.

Виталий Бирюков

Владимир Юрьевич сказал, что есть вопросы с разрешением финансовых проблем СибАДИ, есть потребность в денежных средствах. Сказал: "Ваша должность располагает оказывать поддержку вузу". <…> Цели, на которые пойдут деньги, он не называл. Я понимал, что это незаконно, но вопросов не задавал, - рассказал Бирюков.

Он пояснил, что перед начислениями ректор называл конкретную сумму, которую надо будет вернуть. Она не всегда была одинаковой - от 45 до 190 тысяч рублей, как смог, припомнил свидетель. Деньги передавались в кабинете ректора без свидетелей, при Бирюкове Кирничный не пересчитывал их. На вопрос о том, угрожал ли ему начальник, свидетель ответил: "Да. Он говорил: "Вы же понимаете, что от этого зависит ваша работа".

Добавим, по версии следствия, Кирничный принуждал подчиненных отдавать ему начисляемые премии и надбавки с июля 2011 года по июль 2016-го. Ущерб, причиненный вузу, оценили в 4,8 млн рублей. По словам представителя учебного заведения, юриста-консультанта Елены Титовой, экс-ректор ничего не сделал, чтобы его возместить. Сам он вину не признает.