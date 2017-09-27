Главный корпус ОмГУ могут не достроить до конца года

Ректор главного вуза региона Алексей Якуб пока пессимистично относится к сдаче долгостроя в срок - к 1 января 2018 года, полагая, что студенты в новый корпус могут переехать гораздо позже этой даты.

Ректор Омского государственного университета Алексей Якуб в интервью "Коммерческим вестям" рассказал о ходе строительства главного корпуса вуза. Его, напомним, должны сдать к концу года. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, монтируется вентиляция, завершается благоустройство. Генподрядчик - фирма "Энергостройкомплекс", по словам ректора, работает весьма активно.

- Надеюсь, что те объёмы финансирования, которые предусмотрены госконтрактом, он освоит до 31 декабря 2017 года. В хорошем смысле освоит, естественно, - заявил Якуб. - Но стройка - это дело непредсказуемое. Так бывает: ковырнули здесь - вылезла проблема там. И поэтому я пока не склонен говорить на 100 % утвердительно, что мы всё построим и уже 1 января 2018 года студенты юридического факультета начнут учиться в новом корпусе.

Добавим, ранее выяснилось, что работы здесь ведутся с отставанием сроков. Глава региона Виктор Назаров даже заявил, что их всё-таки необходимо завершить до конца года, чтобы не пришлось возвращать федеральные средства.