Омской области придётся возвращать федеральные деньги, потраченные на главный корпус ОмГУ

Сегодня, 13 июля, на заседании регионального кабинета министров рассматривалась ситуация на стройплощадке главного корпуса Омского государственного университета. Ректор ОмГУ Алексей Якуб сообщил, что с сентября 2016 года строительные работы выполняет подрядная организация "Энергостройкомплекс". Окончание работ, установленных контрактом, - декабрь 2017 года. Строители устранили недоделки прежнего подрядчика, усилили несущие конструкции, проложили коммуникации. Сейчас занимаются системами дымоудаления, пожаротушения и вентиляции, а также внутренней отделкой помещений.
Тем не менее, выяснилось, что работы ведутся с отставанием от графика. По словам губернатора Виктора Назарова, их необходимо завершить до конца года, чтобы не пришлось возвращать федеральные средства. В ближайшее время стойку посетят контрольно-надзорные органы, чтобы проверить качество выполненных работ.