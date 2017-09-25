ОмГУ обязали компенсировать ущерб государству в 102 миллиона рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 07:22, последнее обновление 25 сентября 2017, 09:44  •  печать

ОмГУ обязали компенсировать ущерб государству в 102 миллиона рублей

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Арбитражный суд удовлетворил иск Управления федерального казначейства по Омской области к классическому университету.

Арбитражный суд Омской области принял решение по судебной тяжбе между Управлением федерального казначейства по Омской области и Омским государственным университетом. Казначейство требовало с вуза компенсировать ущерб в 103,7 млн руб. Ранее, напомним, в ходе проверки, проводимой Росфиннадзором, было установлено, что классический университет неправомерно оплатил за счёт средств бюджета работы по строительству главного корпуса, которые выполнены не были.

Арбитраж удовлетворил полностью иск казначейства, обязав ОмГУ выплатить требуемую чиновниками сумму. Правда, она будет чуть меньше ранее заявленной. Скорее всего, в ходе процесса представитель Управления уточнил исковые требования, снизив их до 102,4 млн руб. Но решение суда в законную силу не вступило.

Добавим, летом бывший проректор ОмГУ Владимир Домрачев был осуждён за мошенничество при строительстве главного корпуса учебного заведения на ул. Фрунзе. Его обязали компенсировать ущерб в 136 млн руб. Отбывать наказание он не будет, в зале суда он сразу же амнистирован.

Теги  •  #мошенничество #ОмГУ #ущерб

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