ОмГУ уже не сможет стать опорным вузом

В Омской области не появится второй вуз с особым статусом.

Омский государственный университет больше не будет претендовать на получение статуса опорного вуза. Ранее ОмГУ подавал в федеральный Минобр документы, но министерство их не приняло.

К сожалению, ввели ограничение по количеству опорных вузов в регионе. Теперь два опорных вуза в одном регионе создавать нельзя, и это ограничение не позволило нашему университету поучаствовать в конкурсе, - рассказал ректор ОмГУ Алексей Якуб "Коммерческим вестям".

Опорный вуз в регионе появился в 2016 году путём слияния Омского государственного технического университета и Омского государственного института сервиса. После предполагалось, что второй опорный вуз области смогут создать ОмГУ и ОмГПУ, однако вузы не пожелали объединяться.