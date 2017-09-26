ОмГУ уже не сможет стать опорным вузом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 16:11  •  печать

ОмГУ уже не сможет стать опорным вузом

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В Омской области не появится второй вуз с особым статусом.

Омский государственный университет больше не будет претендовать на получение статуса опорного вуза. Ранее ОмГУ подавал в федеральный Минобр документы, но министерство их не приняло.

К сожалению, ввели ограничение по количеству опорных вузов в регионе. Теперь два опорных вуза в одном регионе создавать нельзя, и это ограничение не позволило нашему университету поучаствовать в конкурсе, - рассказал ректор ОмГУ Алексей Якуб "Коммерческим вестям".

Опорный вуз в регионе появился в 2016 году путём слияния Омского государственного технического университета и Омского государственного института сервиса. После предполагалось, что второй опорный вуз области смогут создать ОмГУ и ОмГПУ, однако вузы не пожелали объединяться.

Теги  •  #Алексей Якуб #ОмГУ #опорный вуз

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