Строителя корпуса ОмГУ поторапливают со сроками

Здание главного корпуса госуниверситета должно быть сдано к концу 2017 года.

Накануне стройплощадку на улице Фрунзе проинспектировал министр строительства региона Владимир Стрельцов. Отмечается, что ход работ будет контролироваться еженедельно, так как сдача корпуса в эксплуатацию намечена на конец этого года. При этом ранее в облправительстве говорили о том, что работы идут с отставанием от графика. Если подрядчик нарушит сроки, федеральные средства, выделенные на строительство здания ОмГУ, придётся вернуть.

В данный момент генподрядчик ООО "Энергостройкомплекс" выполняет монтаж внутренних инженерных коммуникаций и наружных сетей электроснабжения, а также отделку помещений. Далее предстоит подключить здание к сетям водоснабжения и выполнить благоустройство прилегающей территории.