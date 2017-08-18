Строителя корпуса ОмГУ поторапливают со сроками
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 10:08, последнее обновление 18 августа 2017, 10:13  •  печать

Строителя корпуса ОмГУ поторапливают со сроками

Автор:

Здание главного корпуса госуниверситета должно быть сдано к концу 2017 года.

Накануне стройплощадку на улице Фрунзе проинспектировал министр строительства региона Владимир Стрельцов. Отмечается, что ход работ будет контролироваться еженедельно, так как сдача корпуса в эксплуатацию намечена на конец этого года. При этом ранее в облправительстве говорили о том, что работы идут с отставанием от графика. Если подрядчик нарушит сроки, федеральные средства, выделенные на строительство здания ОмГУ, придётся вернуть.

В данный момент генподрядчик ООО "Энергостройкомплекс" выполняет монтаж внутренних инженерных коммуникаций и наружных сетей электроснабжения, а также отделку помещений. Далее предстоит подключить здание к сетям водоснабжения и выполнить благоустройство прилегающей территории.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #министерство строительства #ОмГУ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омской области таможенники будут досматривать машины вне зон контроля  •  сегодня, 17:25  •   1
На Любинском проспекте омичам будут прививать духовные ценности  •  сегодня, 17:11
В смертельном ДТП в Омской области водитель вылетел в кювет  •  сегодня, 16:47
В Омске составят карту туристических маршрутов  •  сегодня, 16:20
СМИ: Чума в Омской области началась с фермы бывшего главы сельхозкомитета  •  сегодня, 15:52
В омском музее открылась выставка тактильных картин  •  сегодня, 14:57
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400