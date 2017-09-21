Омичей отнесли к активным приверженцам ЗОЖ

РИА "Рейтинг" выяснило, как жители российских регионов относятся к здоровому образу жизни. Составители рейтинга учитывали восемь критериев: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; расходы на табачные изделия; продажа алкогольных напитков; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. По каждому показателю регион получал от 1 до 100 баллов.

Тройку лидеров составили Чеченская республика (90,9 балла), Республика Дагестан (89 баллов) и Кабардино-Балкарская Республика (80 баллов). Омская область заняла довольно высокое 35 место, набрав 66 баллов. Среди сибирских регионов выше оказалась только Новосибирская область (27 место, 67,9 балла).

Как отмечают составители, в среднем физкультурой и спортом занимаются 34,2 % жителей. Потребление алкоголя составляет 8,1 литра чистого спирта на душу населения. При этом Всемирная организация здравоохранения считает критическим уровнем восемь литров на человека.