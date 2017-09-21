Омск не попал в топ городов с самыми дешёвыми новостройками

Эксперты портала Domofond.ru подсчитали средние цены предложений на квартиры в новостройках в августе 2017 г. По итогам составили рейтинг 50 крупнейших городов по стоимости "квадрата" в новостройках.

Самым дорогим на новостройки городом традиционно стала Москва - 226,3 тыс. руб. Следом идёт Питер со средней ценой в 104,9 тыс. руб. Замыкает тройку Сочи. Здесь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 82,6 тыс. руб.

Омск не попал ни в число дорогих городов, ни в число самых дешёвых по стоимости новостроек. Столица Прииртышья находится на 30-м месте. Средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройке у нас составляет 43,4 тыс. руб. Добавим, что по сравнению с прошлым годом стоимость квадрата подешевела. В августе 2016-го она составляла 44,6 тыс. руб.