Омские МФЦ признали одними из лучших в стране

Минэкономразвития России представило рейтинг субъектов РФ по организации предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" за II квартал 2017 года. Омская область в этом рейтинге вошла в группу "Очень высокая эффективность организации деятельности", набрав более 80 из 100 возможных баллов.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как доля граждан, имеющих доступ к МФЦ, и количество оказываемых в центрах услуг. Так, сейчас в МФЦ можно получить более 240 видов услуг. Всё чаще омичи подают заявки на получение услуг МВД и Пенсионного фонда России, число таких обращений выросло в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом. В ближайшее время перечень расширится за счёт услуг налоговой службы.

Добавим, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг созданы в каждом районе Омской области и административном округе города. Кроме того, для жителей отдалённых территорий Омска работает мобильный офис МФЦ.