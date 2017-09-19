Омские МФЦ признали одними из лучших в стране
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 16:18, последнее обновление 19 сентября 2017, 16:29  •  печать

Омские МФЦ признали одними из лучших в стране

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Регион получил хорошие отзывы от Минэкономразвития в части работы многофункциональных центров.

Минэкономразвития России представило рейтинг субъектов РФ по организации предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" за II квартал 2017 года. Омская область в этом рейтинге вошла в группу "Очень высокая эффективность организации деятельности", набрав более 80 из 100 возможных баллов. 

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как доля граждан, имеющих доступ к МФЦ, и количество оказываемых в центрах услуг. Так, сейчас в МФЦ можно получить более 240 видов услуг. Всё чаще омичи подают заявки на получение услуг МВД и Пенсионного фонда России, число таких обращений выросло в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом. В ближайшее время перечень расширится за счёт услуг налоговой службы.

Добавим, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг созданы в каждом районе Омской области и административном округе города. Кроме того, для жителей отдалённых территорий Омска работает мобильный офис МФЦ.

Теги  •  #минэкономразвития #МФЦ #рейтинг

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