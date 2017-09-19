После ремонта омских дорог исчез каждый пятый особо аварийный участок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 14:07  •  печать

После ремонта омских дорог исчез каждый пятый особо аварийный участок

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Масштабный ремонт городских магистралей позитивно сказался на статистике ДТП.

В последние два года Омск получает крупное федеральное финансирование на дорожные работы, в том числе в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". К концу 2018 года планируется привести в нормативное состояние половину магистралей города, однако заметные результаты уже достигнуты.

В Омске насчитывалось 72 очага высокой аварийности, и большинство из них вошли в программу "Безопасные и качественные дороги". По итогам анализа за восемь месяцев этого года на 14 участках из этих 72 аварийность вообще пропала, - сообщил сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" замначальника отдела надзора управления ГИБДД России по Омской области Руслан Душенкин. 

В целом, в полиции отмечают, что хорошие дороги - это норма, но соблюдать ПДД необходимо все зависимости от их состояния.

- По ГОСТам дорога теоретически должна быть идеальной. Если она не идеальна, тогда органы надзора фиксируют недостатки и неудовлетворительные дорожные условия. Но нужно не забывать вторую составляющую всей ситуации - чёткие требования, изложенные в правилах дорожного движения. Вне зависимости от того, какая дорога - ровная, бугристая, с ямами, - нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не надо забывать про пешеходов, - отметил врио начальника управления ГИБДД МВД России по Омской области Игорь Триколе.

Отметим, что ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что последствия аварий на отремонтированных дорогах стали тяжелее, так как водители зачастую превышают скоростной режим.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #ДТП #Игорь Триколе

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