Полиция призывает омичей не ломать скоростные камеры, установленные казаками

В этом году на дорогах Омска стало больше комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обслуживаемых Омским отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества. Такая работа ведётся в рамках договорённости областного УМВД с казаками. Впрочем, не все водители с пониманием относятся к этой мере, так как зачастую нет знаков, извещающих о наличии камер. В последние месяцы участились случаи порчи фиксирующей аппаратуры и даже нападения на казаков.

На сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" врио начальника управления ГИБДД МВД России по Омской области Игорь Триколе напомнил, что казаки действуют на законных основаниях.

- Треноги устанавливаются только в тех местах, которые мы согласовали. Это места концентрации ДТП или там, где нужно контролировать скоростной режим. Вся собираемая с камер информация закрыта. Она поступает в полицию, и когда нарушителю приходит "письмо счастья", казаки к нему никакого отношения уже не имеют, - прокомментировал Триколе.

Руководитель также напомнил, что все средства за административные правонарушения, выявленные камерами, поступают в областной бюджет, а порча имущества - уголовно наказуемое деяние.