Полиция призывает омичей не ломать скоростные камеры, установленные казаками
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 12:42, последнее обновление 19 сентября 2017, 13:54  •  печать

Полиция призывает омичей не ломать скоростные камеры, установленные казаками

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Правоохранители отмечают, что такая аппаратура работает на законных основаниях.

В этом году на дорогах Омска стало больше комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обслуживаемых Омским отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества. Такая работа ведётся в рамках договорённости областного УМВД с казаками. Впрочем, не все водители с пониманием относятся к этой мере, так как зачастую нет знаков, извещающих о наличии камер. В последние месяцы участились случаи порчи фиксирующей аппаратуры и даже нападения на казаков.

На сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" врио начальника управления ГИБДД МВД России по Омской области Игорь Триколе напомнил, что казаки действуют на законных основаниях.

- Треноги устанавливаются только в тех местах, которые мы согласовали. Это места концентрации ДТП или там, где нужно контролировать скоростной режим. Вся собираемая с камер информация закрыта. Она поступает в полицию, и когда нарушителю приходит "письмо счастья", казаки к нему никакого отношения уже не имеют, - прокомментировал Триколе.

Руководитель также напомнил, что все средства за административные правонарушения, выявленные камерами, поступают в областной бюджет, а порча имущества - уголовно наказуемое деяние.

Теги  •  #видеокамера #ГИБДД #дороги #Игорь Триколе

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Комментарии
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Роман Орехов  •  19 сентября 2017, 13:07

Конечно получение письма счастья о штрафах с видеокамер совсем не приносит удовольствия, но зачем ломать то камеры, они же впервую очередь дисциплинируют водителей, а значит и улучшают безопасность на дорогах, не нужно быть технологическими варварами

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