В авариях на отремонтированных дорогах омичи получают более тяжёлые травмы

К концу 2018 года в нормативное состояние должны быть приведены 56% дорог Омска. Однако масштабный ремонт дорог имеет и негативный эффект - рост числа нарушений скоростного режима. При этом последствия аварий, совершённых лихачами, становятся тяжелее.

Усугубилась тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. В Омске произведён существенный ремонт дорог, поэтому увеличились скорости движения. Основная причина аварий - элементарное невыполнение Правил дорожного движения, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

Водителям напоминают, что разрешённая скорость для движения в городе - 60 км/час, и превышать эту планку означает подвергать себя и своих пассажиров опасности.

- Есть очень простое и правильное требование - соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства в половину своей скорости. Но у нас об этом забывают, - акцентировал замначальника УГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе.