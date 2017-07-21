В авариях на отремонтированных дорогах омичи получают более тяжёлые травмы
Общество  •  21 июля 2017, 13:25, последнее обновление 21 июля 2017, 14:02  •  печать

В авариях на отремонтированных дорогах омичи получают более тяжёлые травмы

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Ровный асфальт на городских магистралях стал причиной увеличения числа лихачей. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать дистанцию.

К концу 2018 года в нормативное состояние должны быть приведены 56% дорог Омска. Однако масштабный ремонт дорог имеет и негативный эффект - рост числа нарушений скоростного режима. При этом последствия аварий, совершённых лихачами, становятся тяжелее.

Усугубилась тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. В Омске произведён существенный ремонт дорог, поэтому увеличились скорости движения. Основная причина аварий - элементарное невыполнение Правил дорожного движения, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

Водителям напоминают, что разрешённая скорость для движения в городе - 60 км/час, и превышать эту планку означает подвергать себя и своих пассажиров опасности.

- Есть очень простое и правильное требование - соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства в половину своей скорости. Но у нас об этом забывают, - акцентировал замначальника УГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #ГИБДД #дороги #ДТП #Игорь Триколе

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Комментарии
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Виктор Монин  •  21 июля 2017, 14:20

Просто надо предпринять меры для соблюдения ПДД. И это нужно было сразу сделать.

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Ирина Мельникова  •  21 июля 2017, 13:36

Вот так и "поворот", видимо пора вводить новый дорожный знак: Осторожно, ровный асфальт!

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