Нарушения в ремонте омских дорог возникли ещё при подписании контрактов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 10:24, последнее обновление 13 сентября 2017, 10:35  •  печать

Нарушения в ремонте омских дорог возникли ещё при подписании контрактов

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Прокуратура выявила грубые нарушения, допущенные при ремонте областных дорог. Подрядчики изначально использовали материалы неподходящего качества.

Прокуратура Омской области установила, что органы самоуправления почти половины муниципальных районов допустили значительные нарушения при заключении контрактов на ремонт дорог в этом году. Так, в проектно-сметной документации указывалось, что провести ремонт необходимо материалами, заведомо не соответствующими техническим требованиям. По нормативам в качестве верхнего слоя дорожной одежды нужно укладывать асфальтобетонную смесь плотного вида, а в документах указывалась пористая асфальтобетонная смесь, которая годится лишь для нижнего выравнивающего слоя.

Такие нарушения выявлены в Азовском, Большеуковском, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Москаленском, Полтавском, Павлоградском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском и Таврическом районах. Главам более 30 местных администраций внесены представления об устранении нарушений. Сейчас акты реагирования находятся на рассмотрении, а прокуроры продолжают проверки.

Теги  •  #дороги #прокуратура #ремонт

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