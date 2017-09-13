Нарушения в ремонте омских дорог возникли ещё при подписании контрактов

Прокуратура Омской области установила, что органы самоуправления почти половины муниципальных районов допустили значительные нарушения при заключении контрактов на ремонт дорог в этом году. Так, в проектно-сметной документации указывалось, что провести ремонт необходимо материалами, заведомо не соответствующими техническим требованиям. По нормативам в качестве верхнего слоя дорожной одежды нужно укладывать асфальтобетонную смесь плотного вида, а в документах указывалась пористая асфальтобетонная смесь, которая годится лишь для нижнего выравнивающего слоя.

Такие нарушения выявлены в Азовском, Большеуковском, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Москаленском, Полтавском, Павлоградском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском и Таврическом районах. Главам более 30 местных администраций внесены представления об устранении нарушений. Сейчас акты реагирования находятся на рассмотрении, а прокуроры продолжают проверки.