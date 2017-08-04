После Дня города в Омске похолодает

В выходные в Омске ещё будет стоять жаркая погода, после чего температура воздуха начнёт понижаться.

Как сообщили сегодня в Обь-Иртышском УГМС, в выходные дни в Омской области ожидается теплая погода. Местами пройдёт кратковременный дождь с грозой и усилением ветра.

- В понедельник произойдёт понижение температуры воздуха. В отдельные дни возможен небольшой дождь, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

Добавим, что завтра, в День города, температура воздуха ночью составит +14…+15 градусов, днём до +27…+28. Возможен небольшой дождь. В Омске пройдут сотни праздничных мероприятий не только в центре города, но и в городских округах. Подробную программу и афишу главных событий можно посмотреть на нашем сайте. Праздничный фейерверк, посвящённый 301-й годовщине основания Омска, пройдёт у Омской крепости.