В Омской области африканская чума пришла в курортную зону
Общество  •  26 июля 2017, 12:35, последнее обновление 26 июля 2017, 13:33  •  печать

В Омской области африканская чума пришла в курортную зону

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Два новых очага африканской чумы свиней зафиксированы в сёлах Красноярка и Нижняя Ильинка Омского района.

ИА "Омск Здесь" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области подтвердили информацию о том, что ещё в двух сёлах – Красноярском и Нижней Ильинке зафиксирован вирус африканской чумы свиней (АЧС). Пробы крови животных, отправленные в Москву на экспертизу, дали положительный результат. Введён карантин.

В главном сельскохозяйственном ведомстве региона также пояснили: причина, по которой в Прииртышье попал этот вирус, пока не установлена. Ведётся расследование. Добавим, первый факт заражения свиней был установлен 13 июля в селе Верблюжье Саргатского района в хозяйстве Фиксель. Фермер неделю скрывал факт падежа животных. Далее заболевание распространилось на другие территории – Омский, Любинский, Таврический районы.

У крестьян изымают животных с заражённых территорий. Размер выплат составит 133 рубля за килограмм живого веса и 186 руб. в убойном весе. На территории Омской области введён режим ЧС.

Теги  •  #Красноярка #Минсельхоз #режим ЧС #чума

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Комментарии
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Мартин Калинин  •  26 июля 2017, 13:11

Постараюсь вежливо, вот нехороший человек, который молчал неделю, возможно из-за него теперь столько проблем, надеюь его накажут.

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