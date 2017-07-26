В Омской области африканская чума пришла в курортную зону

ИА "Омск Здесь" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области подтвердили информацию о том, что ещё в двух сёлах – Красноярском и Нижней Ильинке зафиксирован вирус африканской чумы свиней (АЧС). Пробы крови животных, отправленные в Москву на экспертизу, дали положительный результат. Введён карантин.

В главном сельскохозяйственном ведомстве региона также пояснили: причина, по которой в Прииртышье попал этот вирус, пока не установлена. Ведётся расследование. Добавим, первый факт заражения свиней был установлен 13 июля в селе Верблюжье Саргатского района в хозяйстве Фиксель. Фермер неделю скрывал факт падежа животных. Далее заболевание распространилось на другие территории – Омский, Любинский, Таврический районы.

У крестьян изымают животных с заражённых территорий. Размер выплат составит 133 рубля за килограмм живого веса и 186 руб. в убойном весе. На территории Омской области введён режим ЧС.