Фермер, распространивший в Омской области свиную чуму, не получит компенсацию

Размер выплат составляет 133 рубля за 1 кг. в живом весе и 186 руб. в убойном весе. На данный момент в очагах АЧС отчуждено около 3,5 тыс. голов свиней. Как рассказал на сегодняшнем брифинге первый вице-губернатор Андрей Новосёлов, компенсацию не получат те фермеры, которые скрывали падёж животных. Такой в регионе только один - владелец КФХ "Фиксель", где произошла вспышка АЧС. Владелец подворья пытался сжечь трупы 11 свиней, за что был оштрафован.

Пострадало 4 района, 9 населенных пунктов. В выходные дни зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) в деревне Солоновка Таврического района и селе Увало-Ядрино Любинского района. Сегодня подтвердились факты заражения животных еще в двух населенных пунктах Омского района, - описал зону заражения Андрей Новосёлов.

Добавим, что с сегодняшнего дня, 25 июля, карантин в селе Верблюжье Саргатского района, откуда чума распространилась в другие районы, снят.