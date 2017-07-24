Из-за африканской чумы в Омской области готовы ввести режим ЧС в Новосибирске
Общество  •  24 июля 2017, 11:11, последнее обновление 24 июля 2017, 11:16  •  печать

Из-за африканской чумы в Омской области готовы ввести режим ЧС в Новосибирске

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Это решение обсуждалось на прошедшем заседании в правительстве Новосибирской области.

Режим чрезвычайной ситуации готовы ввести в Новосибирской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области. Об этом сообщает РБК, заявляя, что подобное решение обсуждалось в минувшую пятницу на экстренном совещании в правительстве региона.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин отметил, что специалистам необходимо провести подворовой обход владельцев скота. Жителям сёл рекомендовано немедленно проверить весь скот в районных ветеринарных службах. На этой неделе на территории области начнётся проверка свалок и скотомогильников, предстоит подготовить специализированные места для экстренной кремации больных животных. На въездах в область предлагают установить блокпосты. Каждую машину с животными будут проверять и дезинфицировать.

Напомним, первый очаг АЧС зарегистрирован в хозяйстве Фиксель Саргатского района. Далее чума распространилась уже по Омскому и Любинскому районам. На территории Прииртышья введён режим ЧС. От покупки омской свинины отказались в Белоруссии и Казахстане.

Теги  •  #правительство #режим ЧС #свинья #чума

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