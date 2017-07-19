Омские фермеры сами виноваты в распространении африканской чумы

Сегодня, 19 июля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая распространению африканской чумы свиней в Омской области. По словам руководителя управления Россельхознадзора по Омской области Олега Подкорытова, падёж свиней в хозяйстве семьи Фиксель из села Верблюжье Саргатского района начался ещё 6 июля. Вместе с тем, об опасном заболевании стало известно лишь 13 июля. Чиновники считают, что люди сами виноваты в заражении поголовья АЧС.

Олег Подкорытов

- Через несколько дней на свалке неподалёку от посёлка Красный Яр Любинского района были найдены мешки с мёртвыми животными, которых просто предпочли вывезти, не сообщив о заражении в ветеринарные службы. Вот вам отношение к происходящему. Люди обезопасили себя, а всё остальное - гори синем пламенем, - добавил Подкорытов.

Сейчас в отношении главы хозяйства Фиксель, где выявлен первый очаг заражения, возбуждено уголовное дело. Причина, способствующая распространению АЧС, пока не установлена.

- Основные пути заражения - грызуны, дикие кабаны, птицы. Вирус могут переносить и люди, он может содержаться в кормах и клетках животных, - говорит начальник отдела государственного ветиринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Омской области Алексей Харин. - Вирус может не проявлять себя до 15 суток. Вакцинация от африканской чумы свиней не предусмотрена. Всё поголовье подлежит уничтожению.

Алексей Харин

Добавим, в Прииртыште зарегистрировано три опасных зоны - два очага заражения АЧС (с. Верблюжье и посёлок Ачаирский) и инфицированный объект (с. Красный яр, Любинский район). В регионе введён карантин.